Câmara questiona Saúde de Apucarana sobre exames em Rolândia; entenda





A Câmara Municipal de Apucarana aprovou, durante sessão ordinária realizada na noite de segunda-feira (10), um requerimento que cobra explicações da Autarquia Municipal de Saúde (AMS) sobre o fluxo de pacientes enviados para a realização de exames médicos na cidade de Rolândia. A iniciativa é do vereador Odarlone Orente (PT), que relatou problemas enfrentados por moradores do município ao buscarem atendimento no Hospital São Rafael.



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De acordo com o parlamentar, pacientes que saem de Apucarana com exames de alta complexidade previamente autorizados estão sendo submetidos a novas avaliações clínicas desnecessárias ao chegarem ao destino, atrasando o processo.

"Nós fizemos um requerimento porque na semana passada estive em Rolândia e, coincidentemente, em frente ao Hospital São Rafael, vários apucaranenses que foram enviados para aquele município, com exames autorizados de ressonância, tomografia, exames de imagem de alta complexidade, e chegando lá, descobriram que passariam por uma outra avaliação, teriam que fazer um raio-X para depois serem enviados para outro serviço", explicou o vereador em entrevista após a sessão.

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Vereador Odarlone Orente durante entrevista coletiva na Câmara - Foto: Louan Brasileiro/TNOnline Vereador Odarlone Orente durante entrevista coletiva na Câmara - Foto: Louan Brasileiro/TNOnline

O requerimento busca esclarecer a logística e os custos envolvidos nessas viagens, bem como o motivo da redundância nos procedimentos. Segundo Orente, há relatos de que a situação ocorre há semanas.

"O cidadão, a cidadã que paga seus impostos aqui em Apucarana tem que saber exatamente qual é o fluxo, por que está indo para lá se já estava autorizado fazer o exame de imagem, por que tem que fazer uma nova avaliação", questionou.