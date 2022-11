Câmara pede sinalização sensorial ao longo da via férrea em Apucarana

Da Redação

Câmara de Apucarana aprovou dez matérias constantes da ordem do dia

Em sessão ordinária realizada na tarde desta terça-feira, a Câmara de Apucarana aprovou dez matérias constantes da ordem do dia. Foram votados dois projetos de lei, seis requerimentos e duas moções de aplausos.

Dois requerimentos com o mesmo teor, apresentados pelos vereadores Jossuela Martins Pirelli (PROS) e Lucas Leugi (PP), pedem a implantação do projeto PN Sensoreada ao longo do trecho da linha férrea que corta o perímetro urbano do município.

O PN Sensoreada é um sistema tecnológico de Inteligência artificial com visão computacional e de monitoramento da passagem de locomotivas ao longo da via férrea. A tecnologia é ligada aos semáforos nas passagens de nível, que são automaticamente acessados com a aproximação de algum trem, reduzindo desta forma acidentes em locais críticos de cruzamentos de veículos e pedestres.

Isso é possível porque os sinais captados pelo equipamento acionam a sinalização do semáforo, alertando o motorista para a necessidade de parar e alternando novamente para verde após o trem completar a travessia.

O requerimento de Jossuela é endereçado à Rumo/ALL Logística, enquanto o pedido de Leugi tem como destino a Prefeitura porque, segundo ele, cabe ao município fazer a parceria com a Rumo/ALL, detentora da tecnologia. Ambos argumentam que este projeto já foi implantado em outros municípios com resultados positivos.

PAUTA DE VOTAÇÃO

Dos projetos aprovados, um de autoria do vereador Franciley Preto Godoy Poim (PSD) concede o título de Cidadão Benemérito ao juiz do Trabalho Maurício Mazur, e outro, do Executivo, abre crédito adicional no valor de R$ 150 mil.

Demais requerimentos são dos vereadores Poim, que indaga à Guarda Municipal sobre a retirada da câmera de segurança no cruzamento da Travessa Alves com a Rua Emiliano Perneta, no Jardim Ponta Grossa; de Toninho Garcia (União Brasil), que pede à Sanepar explicação e solução para a falta de água no Núcleo Michel Soni; Moisés Tavares (Cidadania), que pede informações à Prefeitura sobre o cronograma de roçagem de mato e limpeza no Residencial Solo Sagrado e demais bairros; e Lucas Leugi solicitando à Viação Apucarana cronograma de instalação de pontos de ônibus na cidade. Também de Leugi foram aprovadas moções de aplausos às equipes de futebol de salão feminino e masculino, pela excelente participação no campeonato paranaense. A equipe feminina foi campeã da Série Prata, enquanto o time masculino ficou em quarto lugar também na Série Prata.

