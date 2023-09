Câmara pede ajuda a Beto Preto na área de segurança pública

Siga o TNOnline no Google News

Apenas dois projetos de lei e um requerimento foram discutidos e aprovados na sessão ordinária da Câmara de Apucarana realizada nesta segunda-feira (18).



Chama atenção o requerimento do vereador Mauro Bertoli (União Brasil) que, apesar de ser na área de segurança pública, é endereçado ao secretário estadual da Saúde, Beto Preto. Bertoli pede a interferência de Beto Preto junto à Secretaria de Estado da Segurança Pública para que os 59 novos soldados que concluíram o curso de formação no 10º Batalhão de Polícia Militar de Apucarana sejam aproveitados no próprio batalhão para atuarem em Apucarana e região.

Bertoli justifica o requerimento para Beto Preto por entender que o secretário, como morador de Apucarana, tem também uma importante representatividade junto ao governo do Estado e pode ajudar o município e a região neste sentido.

Um projeto de lei, de autoria dos vereadores Mauro Bertoli (União Brasil) e Tiago Cordeiro de Lima (MDB), aprovado em segundo turno, cria o Projeto Comércio nos Bairros, propondo ao Executivo a destinação de incentivos especiais aos pequenos empreendimentos localizados em bairros fora do centro da cidade.

Outro projeto, aprovado em primeiro turno, é de autoria do vereador Lucas Leugi (PP), ele propõe ao Executivo a implementação do sistema ABA de inclusão escolar na rede municipal de ensino para atendimento às crianças com espectro de autismo.

No início da sessão, usaram da Tribuna Livre a professora Juliana de Godoy e a acadêmica Ingrid Crima, do curso de Psicologia da Facnopar, que falaram sobre o Setembro Amarelo.

