Câmara lança campanha para arrecadar cobertores em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Vereadores e servidores no lançamento da campanha

A Câmara Municipal de Apucarana reuniu vereadores e servidores na tarde desta terça-feira (18) para o lançamento de uma campanha de arrecadação de cobertores, mantas e edredons. Pessoas em vulnerabilidade social, atendidas em projetos sociais da cidade, serão beneficiadas com a campanha. A realização é da Procuradoria da Mulher e tem parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social.

continua após publicidade .

A secretária de Assistência Social, Jossuela Pirelli, esteve na Câmara para o lançamento da campanha, com o presidente da Câmara, Luciano Molina. Também participaram do ato o vice-presidente, Tiago Cordeiro, o primeiro-secretário, Rodrigo Liévore Recife; o segundo-secretário, Mauro Bertoli, além dos vereadores Moisés Tavares, Mário Felippe e Luciano Facchiano. O ato ainda reuniu representantes de vários setores da Câmara, como Tesouraria, Procuradoria, Controladoria e direção administrativa, entre outros.

-LEIA MAIS: Câmara de Apucarana notificará concessionária do transporte coletivo

continua após publicidade .

A secretária Jossuela Pirelli, que é vereadora licenciada e foi a Procuradora da Mulher na Câmara, lembrou que a Procuradoria já realizou outras campanhas anteriores, sempre com o objetivo de promover a dignidade e os direitos das mulheres. Ela também disse que a secretaria vai sempre estar aberta para realizar parcerias com a sociedade civil organizada para a promoção do bem estar social.

O presidente Luciano Molina, por sua vez, destaca que a Câmara tem procuradora sempre se colocar como participante ativa da sociedade, dando voz e ampliando debates sobre temas de relevância social, mas também promovendo ações que podem servir como exemplo para a sociedade civil organizada, como as mudanças de hábitos de consumo, fundamentais para ajudar nas questões ambientais e, agora, ao realizar uma campanha que visa ajudar as pessoas carentes, que sempre sofrem com o frio. Ele fez referência às recentes ações de cunho ambiental da Câmara, como o banimento do uso de copos plásticos e a resolução que implanta o programa “Papel Zero”, nos processos internos.

Molina pediu aos servidores e vereadores que, além de contribuir com a campanha, ajudem a divulgar a ação, compartilhando em suas redes sociais. A campanha, que faz apelo à solidariedade das pessoas, espera arrecadar, internamente, em torno de 150 cobertores.

continua após publicidade .

O ponto de coleta de cobertores funciona na própria Câmara de Vereadores e vai funcionar até 19 de maio. Em seguida, em parceria com a Assistência Social, serão definidas as entidades e projetos sociais que serão beneficiados com os cobertores para a população em vulnerabilidade social.

fonte: Divulgação Campanha acontece até dia 29 de maio

Siga o TNOnline no Google News