Câmara inicia o mês de abril com votação de projetos

Na primeira segunda-feira (4) de abril, os vereadores e vereadora se reuniram em sessão ordinária na Câmara Municipal de Apucarana. Sob a presidência do vereador Franciley Preto, Poim, foram discutidos e votados dois projetos de lei e quatro requerimentos, todos de autoria de vereadores.

“Começamos o mês realizando a nossa prestação de contas mensal que foi feita pelo presidente da Comissão de Finanças, Marcos da Vila Reis. Em seguida recebemos a presidente da AMAA, Maria Aparecida Barreto Honorato que estava acompanhada da Alcídea Maria Silva do Amaral Miras Moreno, que falaram sobre a Associação de Pais e Amigos dos Autistas Apucaranenses, o trabalho que vem sendo desenvolvido e sobre a Semana de Conscientização do Autismo”, detalhou o presidente.

Segundo ele, dos projetos, dois foram votados e aprovados em redação final: que dispõe sobre a proibição de festas clandestinas e sobre a implantação do Programa Noite Legal no município de Apucarana, de autoria do vereador Recife e o que concede o Título de Cidadão Benemérito de Apucarana ao Sr. Adir Silva Moreno, pelos relevantes serviços prestados à comunidade apucaranense, de autoria do vereador e presidente da Casa de Leis, Poim. O projeto de Lei, de autoria do vereador Tiago Cordeiro de Lima, que reserva às pessoas com idade igual ou superior a 45 anos, 5% das vagas oferecidas nos concursos públicos em Apucarana, foi retirado de pauto por pedido de vista do vereador Luciano Molina para análise.

REQUERIMENTOS

Três requerimentos foram aprovados, sendo dois de autoria do vereador Marcos da Vila Reis que pede informações ao Diretor da VAL – Viação Apucarana Ltda., sobre a viabilidade de fazer a mudança do itinerário dos ônibus que fazem a linha do Distrito de Vila Reis, passando na entrada e na saída pela via marginal localizada entre o Distrito de Vila Reis e o Jardim Curitiba e que pede informações ao Prefeito Municipal, sobre a extensão da pavimentação asfáltica na Rua Nossa Senhora do Bom Conselho, no trecho entre o Distrito de Vila Reis com a Vila Rural Manoel Piassa e um do vereador Moisés Tavares que pede informações ao Executivo Municipal através do IDEPPLAN, sobre a possibilidade da realização de estudos técnicos de impacto, a fim da melhoria de trânsito no cruzamento da Avenida Dr. Munhoz da Rocha com a Rua Renê Camargo de Azambuja.

VISITA ESPECIAL

Ainda na Sessão, os vereadores e vereadora foram surpreendidos pela visita da Tina (Tereza Cristina), pet do vereador Moisés Tavares. O vereador destacou que no dia 04 de abril é celebrado o Dia Mundial dos Animais de Rua e a visita da Tina teve como objetivo incentivar a adoção desses animais que tanto precisam de um lar. A Tina foi adotada pela família Tavares a 09 anos atrás.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Na prestação de contas referente ao mês de fevereiro, Marcos da Vila Reis explicou que o mês de janeiro tinha um saldo inicial em 28.02.2022 de R$ 758.900,74 em conta corrente. “Recebemos o Duodécimo no valor de R$ 1.250.902,93. Imposto de renda retido de servidores e vereadores repassado à Prefeitura R$ 98.941,15; rendimentos de aplicação financeira do mês R$ 8.696,68; Rendimentos de aplicação financeira do mês anterior repassados à Prefeitura R$ 2.637,47; Despesas pagas no mês - R$ 883.347,87; e finalizamos o mês de fevereiro com saldo disponível em conta corrente de R$ 1.132.515,01 em 31.03.2022”, pontuou Marcos da Vila Reis.

SESSÃO ORDINÁRIA

A próxima sessão será realizada na segunda-feira, dia 11.04, a partir das 16 horas. Também será transmitida pelo site oficial da Câmara Municipal de Apucarana, www.apucarana.pr.leg.br , pelo Canal oficial do CMA no YouTube https://www.youtu.com/user/cmapucarana e pelo facebook https://www.facebook.com/camara.apucarana