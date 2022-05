Câmara homenageia PMs que salvaram vida de mulher

Da Redação

A Câmara de Apucarana aprovou nesta segunda-feira (2) uma moção de aplausos aos policiais militares Helmiro Lucas Neto e Fred Willian Franzão, do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM). Eles salvaram uma mulher que tentou atentar contra a própria vida. O caso ganhou repercussão em Apucarana. A homenagem foi proposta pelo vereador Tiago Cordeiro Lima (MDB).

O fato ocorreu em 3 de abril desde ano. Os dois soldados foram acionados pelo Centro de Operações Policiais Militares (Copom) para que se dirigissem a uma rua próxima ao Estádio Municipal Olímpio Barreto, na Vila Nova, onde testemunhas avistaram uma mulher desacordada dentro de um veículo.

No local, Lucas e Fred encontraram a mulher, de 29 anos, tentando tirar a própria vida. Os policiais conseguiram tirá-la do veículo e fizeram o atendimento de primeiros socorros. Eles conseguiram reanimar a ocupante do carro e acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os policiais fizeram uso da palavra na Tribuna Livre do Legislativo. Antes, eles foram surpreendidos com um áudio da mulher agradecendo aos soldados pelo atendimento. “Eu quero agradecer aqui aos dois heróis da minha vida, a esses policiais que cruzaram o meu caminho naquele 3 de abril. Eu tive uma segunda chance, nasci de novo. A depressão é uma luta constante, é uma doença terrível, que muitos enfrentam e não têm apoio”, disse. Ela está se recuperando em Campinas (SP) e contou que está em tratamento.

Os dois soldados relataram em discurso como foi a ocorrência e os momentos de tensão ao encontrar a mulher. “Não é uma ocorrência comum. Não é fácil, porque é preciso tomar algumas decisões em segundos”, disse o soldado Lucas. Emocionado, o PM destacou que encara a profissão – assim como o colega Fred - como uma forma de preservar a vida dos outros. Uma nova data será marcada para a entrega da moção de aplausos.