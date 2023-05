Câmara faz sessão itinerante para marcar 70 anos do Colégio Cerávolo

Da Redação

Vereadores reunidos no salão nobre do Colégio Cerávolo em Apucarana

A Câmara de Apucarana realizou nesta segunda-feira (8) sessão itinerante no Colégio Estadual Izidoro Luiz Cerávolo para marcar os 70 anos de história do estabelecimento de ensino. A reunião ordinária foi realizada no salão nobre, com a presença de cerca de 150 estudantes do ensino fundamental e do grêmio estudantil.

O vereador Luciano Molina (PL), presidente da Câmara, afirma que é a terceira vez que o Legislativo realiza uma sessão ordinária itinerante. “A primeira foi em 2019 no Colégio Nilo Cairo e a segunda, também em 2019, no Colégio São José. E hoje (segunda-feira) estamos aqui no Colégio Cerávolo”, destacou Molina, que idealizou a realização da reunião no estabelecimento de ensino com o diretor do Colégio Cerávolo, Diego Fávaro Soares.

Ex-aluno do Cerávolo, Molina aproveitou a oportunidade para dar uma palavra de estímulo aos estudantes. “A única pessoa que pode dizer o que vocês podem ou não podem ser são vocês mesmos. Não permitam que ninguém fale isso. Vocês têm condições de ser qualquer coisa que quiserem”, assinalou.

O vereador Mauro Bertoli (União) destacou a realização da sessão itinerante e a oportunidade de apresentar o trabalho do Legislativo aos adolescentes. “A política começa pela Câmara. São os vereadores que estão mais próximos dos moradores da cidade”, disse Bertoli, que também destacou a importância do colégio na formação de inúmeros profissionais ao longo de sua histórica em Apucarana.

O vereador Tiago Cordeiro de Lima (MDB) também destacou a realização do evento fora do plenário. “É uma oportunidade que os estudantes têm para conhecer os trâmites da Câmara. É pelo Legislativo que projetos de lei são aprovados, assim como requerimentos e indicações, que ajudam melhorar a vida das pessoas”, disse.

Durante a sessão, os vereadores votaram cinco projetos de lei, cinco requerimentos e uma moção de aplausos. Entre as matérias, a Câmara aprovou, em segundo turno, autorização ao Executivo para a criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito no Município de Apucarana, a Patrulha Escolar Municipal e a Ronda Ostensiva Municipal (Romu). O texto, de autoria dos vereadores Tiago Cordeiro e Mauro Bertoli, visa organizar e tornar mais efetiva as políticas voltadas à segurança pública no município.

Os vereadores também rejeitaram, por 6 votos a 5, requerimento de urgência para votação de projeto que garante passagem gratuita no transporte coletivo para pacientes em tratamento de câncer. O argumento para rejeitar a proposta é de que o texto já está tramitando nas comissões e há necessidade de um parecer jurídico.

HISTÓRIA

O Colégio Izidoro Luiz Cerávolo foi criado em 1952 e começou a funcionar em 1953 como Escola Particular Técnica do Comércio. Sem instalações próprias na época, as aulas aconteciam somente no período noturno nas salas do Colégio Santos Dumont.



Em 1956 foram construídos os primeiros blocos do estabelecimento de ensino no Bairro 28 de Janeiro, quando, por um período, funcionou como Escola Guilherme Mota Correia durante o dia e recebia aulas técnicas de contabilidade à noite, quando ocorreu a fusão, com a criação o Colégio Cerávolo. Atualmente, o estabelecimento tem 2,2 mil alunos, entre ensinos fundamental, médio e subsequente.



