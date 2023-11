Câmara entrega Título de Cidadão Honorário a Wanderlei Faganello; veja

Em sessão solene realizada nesta terça-feira (14/11), a Câmara Municipal de Apucarana entregou o Título de Cidadão Honorário de Apucarana ao empresário Wanderlei Faganello, presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia) e também do Conecta Apucarana. Na mesma data da homenagem, Faganello comemorou 60 anos de vida. Veja o vídeo abaixo.

A honraria, que tem como autor o vereador Rodrigo Lievore Recife (União Brasil), destaca os relevantes serviços prestados à comunidade apucaranense como empresário e também como dirigente de entidades que buscam o desenvolvimento da cidade.

A cerimônia de entrega contou com a presença também do presidente da Câmara Municipal, Luciano Molina (PL), além de outras autoridades, familiares e amigos do homenageado.

“No dia em que comemora 60 anos de vida, Faganello passa a ser oficialmente filho de Apucarana. Esta homenagem é mais do que justa e merecida pela sua trajetória e por todo o seu trabalho realizado junto a sociedade de Apucarana”, ressalta Recife.

Emocionado, o empresário agradeceu a honraria. “Realmente é uma grande honra um dia muito especial receber uma homenagem dessa e agradecer os vereadores que votaram. Estou há 44 anos em Apucarana e fui agraciado. Depois que a gente recebe essa homenagem, a gente fica pensando no que a gente faz para merecer e é legal a gente se sentir pertencente a uma cidade como essa. Agradecer a todos! É um presente de aniversário”, comentou Faganello.

O presidente da Câmara, Luciano Molina, também parabenizou o empresário durante a sessão solene. “O Faganello é uma pessoa apaixonada por Apucarana e sempre acreditou em nossa cidade. Estamos orgulhosos por você ter aceito esse título”, comentou Molina.

Trajetória

Nascido no dia 14 de novembro de 1963, Wanderlei João Faganello é natural de Marilena, município localizado no extremo Noroeste do Paraná. Filho de Olivia de Picolli e Emilio Biazzio Faganello (in memoriam), se mudou aos 17 anos para Apucarana a convite de seu tio e poucos meses depois, recebeu a primeira proposta de emprego para trabalhar na indústria Caramuru, onde permaneceu por 42 anos e meio.

Na empresa, Faganello cultivou inúmeras amizades, e conheceu várias cidades do Brasil e do mundo através do trabalho. Logo quando começou a trabalhar na Caramuru, seus pais e irmãos vieram de Marilena para morar em Apucarana, e assim, todos juntos começaram uma nova vida aqui. Nesta mesma época, o empresário conheceu e se casou com sua primeira esposa, Marili Cristina Lauer Faganello (in memoriam), com quem teve duas filhas, Paula e Laís. Hoje, Faganello já é avô e acabou se casando novamente com Fabiani Montini Garcia Faganello, desde 2010.

Em março de 2021, Faganello se tornou presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia). Além disso, em 2016, o empresário também ingressou em um novo empreendimento e fundou uma cervejaria artesanal, a Dalle Bier, em Apucarana.

