Câmara entrega Moção de Aplausos a diretor da FAP

Na semana em que a Câmara Municipal retomou os trabalhos legislativos de 2022, a vereadora e Procuradora da Mulher, professora Jossuela Pirelli, fez a entrega da Moção de Aplausos ao senhor Lisandro Rogério Modesto, Diretor Geral da Faculdade de Apucarana.

O ato solene, realizado nas dependências da FAP, reuniu a comunidade acadêmica, professores e autoridades municipais. A honraria, de autoria da vereadora, foi aprovada por unanimidade dos parlamentares.

Ao oferecer a Moção, Jossuela destacou que “a entrega da Moção é um ato de reconhecimento e de homenagens ao professor e Dr. Lisandro Rogério Modesto, o diretor geral da FAP. Fico feliz em poder entregar essa Moção de Aplausos a esse filho de Apucarana que já foi atleta, goleiro da equipe de handebol do nosso município. E o professor Lisandro tem doutorado, mestrado, especialização em vários cursos. É um ícone da nossa cidade. Quero agradecer aos vereadores por terem aprovado a Moção a esse jovem tão dinâmico, determinado e que não mede esforços para fazer um excelente trabalho em prol da comunidade. Uma justa homenagem ao Lisandro que é referência no Paraná em educação”, afirmou.

Jossuela reforçou o extremado trabalho que a Faculdade realiza em parceria com o Executivo Municipal nos atendimentos diversos aos munícipes, juntamente com os alunos na área de direito, fisioterapia e psicologia.

“Construtivo ressaltar o trabalho e empenho dos acadêmicos da área de fisioterapia que sempre estiveram e estão disponíveis no atendimento aos atletas que participaram e participam da tradicional Prova Pedestre XXVIII de Janeiro. Lisandro trabalhou comigo nessa área e nos ajudou”, enfatizou a vereadora que já ocupou o cargo de secretária Municipal de Esportes em Apucarana.

O prefeito Junior da Femac participou do evento.

MOÇÃO DE APLAUSOS É UM RECONHECIMENTO

Lisandro agradeceu a honraria. “A Moção de Aplausos é um instrumento conferida a alguns profissionais em reconhecimento do seu trabalho prestado à comunidade no seu desenvolvimento econômico, social, cultural. Para mim foi uma grata surpresa quando a vereadora Jossuela propôs para a Câmara essa honraria que foi aprovada de forma unânime. É um reconhecimento do nosso trabalho diante da educação”, afirmou.

O diretor da FAP explicou que desde 1999 que ele está na FAP trabalhando com ensino superior e a partir de 2001, exclusivamente com educação. “Realmente é uma honraria que muito me orgulha, mas me deixa muito feliz de poder ofertar o fruto do meu trabalho para a comunidade de Apucarana e da nossa região”.

Em 2017, Lisandro assumiu a direção geral da instituição. “Passei por várias etapas até chegar a direção. A gestão feita por todos os cursos, com todos os coordenadores é em prol da comunidade. Nós entendemos que a educação superior não pode ter muros. Todos os cursos possuem algum trabalho, algum estágio, sempre vinculado à comunidade. Levamos o nosso conhecimento para outros locais: nos colégios, UBS, hospitais, clínicas, entre outros. Estou muito feliz e lembro que esse trabalho não faço sozinho, faço com muitas pessoas, então, divido essa Moção com todos da FAP, SENAI, UNESPAR”, finalizou.

HISTÓRICO

Lisandro Rogério Modesto, 45 ANOS, Diretor Geral da Faculdade de Apucarana - FAP

Atua na FAP desde 1999 na área da Computação

De 1999 a 2002 com estagiário

Em 2002 como professor

Em 10 de fevereiro de 2017 assumiu a Direção da Faculdade onde está até hoje.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

*Possui graduação em Tecnologia em Processamento de Dados pela Universidade Norte do Paraná (2000),

*Graduação em Bacharelado em Sistemas de Informação pela FAP - Faculdade de Apucarana (2010),

*Especialização em Engenharia de Software pela Universidade Norte do Paraná (2002),

*Especialização em Educação a Distância pela FAP - Faculdade de Apucarana (2012), mestrado em Ciência da Computação pelo Centro Universitário Euripedes Soares da Rocha de Marília –UNIVEM (2006)

*Doutorado em Ciência da Informação na linha de pesquisa de Informação e Tecnologia pela UNESP - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - Campus de Marília (2013).

*Atua, na FAP - Faculdade de Apucarana, como Diretor Geral.

*Atua como professor do curso de Ciência da Computação da UNESPAR - Universidade Estadual do Paraná.

*Tem experiência na área de Processamento de Dados, Engenharia de Software, Análise de Sistemas (Estruturada e Orientada a Objetos), Gestão de Projetos, Metodologias de desenvolvimento para Internet, Sistemas Móveis, Sistemas de Informação e Ciência da Computação, atuando principalmente nos seguintes temas: Análise de Sistemas Orientada a Objetos, Análise Estruturada de Sistemas, Sistemas de Informação, Engenharia de Software, Administração de Sistemas de Informação, Metodologias de desenvolvimento para Internet e Sistemas Móveis.

*É avaliador de cursos de graduação e institucional pelo INEP / MEC.

*Doutorado em Ciência da Informação

2010 - 2013

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho

------------------------------------------------------------------------------------

*Mestrado em Ciência da Computação

2004 - 2006

Centro Universitário Euripedes de Marília

---------------------------------------------------------------------------------

*Especialização em Educação a Distância

2011 - 2012

Centro de Ensino Superior de Apucarana

-------------------------------------------------------------------------------

*Especialização em Engenharia de Software

2001 - 2002

Universidade Norte do Paraná

------------------------------------------------------------------------------------

*Graduação em Bacharelado em Sistemas de Informação

2009 - 2010

Centro de Ensino Superior de Apucarana

-------------------------------------------------------------------------------

*Graduação em Tecnologia Em Processamento de Dados

1998 - 2000

Universidade Norte do Paraná

ATUAÇÃO PROFISSIONAL

*Centro de Ensino Superior de Maringá, CESUMAR, Brasil.

*SENAI - Departamento Regional do Paraná, SENAI/DR/PR, Brasil.

*Centro de Ensino Superior de Apucarana, CESUAP, Brasil

*Universidade Norte do Paraná, UNOPAR, Brasil.

*Torregalli Comercial Ltda, PERDIGÃO, Brasil.

*Colégio São José, CSJ, Brasil.

*Faculdade de Tecnologia SENAI Londrina, SENAI, Brasil.

*Universidade Estadual do Paraná, UNESPAR, Brasil.

*União Educacional de Cascavel, UNIVEL, Brasil.