Câmara devolve quase R$ 4 milhões de sobras ao executivo

O presidente da Câmara de Vereadores de Apucarana, Franciley Preto Godói Poim (PSD), fez na manhã de ontem o terceiro repasse de sobras do exercício de 2021 ao Poder Executivo, num montante de R$ 1.990.422,64.

O cheque simbólico foi entregue ao prefeito Junior da Femac (PSD) e à secretária municipal de Fazenda, Sueli Pereira, na presença dos vereadores Luciano Facchiano (PSB) e Tiago Cordeiro de Lima (MDB).

Com mais esse repasse, o mandato de Poim na presidência da Câmara atinge a cifra de R$ 3.990.422,64 devolvidos à administração municipal no transcorrer deste ano. Antes, já haviam sido devolvidas duas parcelas de R$ 1 milhão. É a maior quantia já devolvida em apenas um ano pela Mesa Diretora da Câmara na história do Legislativo apucaranense.

O prefeito Junior da Femac se manifestou agradecido ao presidente Poim e aos demais vereadores da base aliada. “Trata-se de um valor significativo que será agregado às verbas livres das finanças municipais, e que contribuirá para custear obras e programas importantes, que estão planejados para os próximos meses”, disse, acrescentando ainda que o montante repassado pela Câmara Municipal não tem uma finalidade específica.

Segundo o presidente do Legislativo, vereador Poim, o montante reforça o caixa da prefeitura para 2022, contribuindo para melhorias no município onde o dinheiro deverá ser aplicado, o que ele acredita que será sim bem aplicado pela gestão Junior da Femac.

“Finalizamos o ano com muita tranquilidade, com o nosso dever cumprido. As ações que realizamos na Casa de Leis possibilitaram as devoluções e geraram economia de recursos públicos. Essa conquista eu divido com aqueles que estiveram ao meu lado e me ajudaram. Divido e agradeço aos departamentos de Licitação, Compras, Financeiro, RH, Administrativo e outros que trabalharam incansavelmente pela nossa Casa de Leis. Divido e agradeço com os vereadores e a vereadora que deram a sua contribuição. Isso é fruto de uma equipe que trabalha de forma integrada. Uma equipe que me ajudou e ajuda nesse processo”, disse Poim, salientando que sempre primou pela honestidade, humildade, lealdade e pelo trabalho.

“Tenho certeza de que o prefeito Júnior da Femac saberá investir os recursos onde nossa população mais necessita”, completou o presidente.

A secretária municipal de Fazenda de Apucarana, Sueli Pereira, destacou que o Executivo recebe o valor a fluxo de caixa livre.

“Vamos planejar com o prefeito onde será aplicado o recurso que é resultado da economia feita ao longo do ano pelo legislativo. A Câmara, ao fazer o repasse, está mais uma vez cumprindo a legislação. Agradecemos o empenho e a colaboração do presidente, dos vereadores e vereadora”, finalizou a secretária.

O duodécimo é o orçamento anual, previsto pela Lei Orçamentária Anual do Legislativo. Os recursos são repassados em 12 parcelas à Câmara. Cada câmara tem total autonomia para gastar 100% do valor caso julgue necessário. Cabe então à presidência de cada Casa de Leis definir quais serão as prioridades e quanto será gasto pela instituição.

Apucarana não gastou o valor total, economizou e fez a devolução ao Executivo.