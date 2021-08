Da Redação

Câmara devolve mais R$ 1 milhão para a prefeitura

A Câmara de Vereadores de Apucarana, repassou nesta quinta-feira (5) ao prefeito Junior da Femac (PSD) mais R$ 1 milhão de sobras do Legislativo referentes ao segundo trimestre deste ano. Em abril, o Executivo já havia recebido R$ 1 milhão, totalizando R$ 2 milhões em seis meses.

continua após publicidade .

O primeiro repasse foi destinado à construção do Hospital de Apucarana. Este segundo repasse os vereadores e vereadora sugeriram que seja investido também na saúde, porém de preferência em cirurgias eletivas, conforme mutirão acordado nesta semana entre a Prefeitura e o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região (Cisvir). No entanto, o prefeito anunciou sua disposição de investir esta parcela também no hospital, que tem um custo estimado de R$ 10 milhões a R$ 15 milhões.

A devolução desta quinta-feira ocorreu exatamente no Dia Nacional da Saúde, 5 de agosto, com a presença, além do prefeito Junior da Femac, do vice-prefeito Paulo Vital (PROS), da secretária municipal da Fazenda, Sueli Pereira, da Saúde, Roberto Kaneta, outros secretários municipais e vereadores.

continua após publicidade .

“Neste dia especial, em que comemoramos o Dia Nacional da Saúde, estamos fazendo a segunda devolução para o prefeito Junior da Femac, no valor de R$ 1 milhão. É um dia simbólico e especial para todos nós”, lembrou Poim. “Assim como o prefeito fez reuniões com o Cisvir e com o Hospital da Providência e viu a necessidade da realização de mutirões para zerar consultas e exames, sugerimos que o dinheiro devolvido seja para a compra de cirurgias eletivas, para ser aplicado em saúde”, acrescentou.

Segundo Poim, a devolução foi possível graças ao empenho dos vereadores, vereadora e servidores que se esforçaram e colaboraram economizando para que tudo desse certo. A sua expectativa é devolver R$ 4 milhões até final deste ano.

O prefeito Junior da Femac agradeceu à Câmara de Vereadores em nome do que ele considera “140 mil vidas, 140 mil almas, fora os que vêm de fora”, que buscam atendimento na saúde pública de Apucarana. Segundo ele, Apucarana tem avançado muito nesta área, porém é necessário que a saúde esteja sempre em destaque. “Nós temos que avançar ainda mais nas portas do Sistema Único de Saúde (SUS) e vamos construir um novo hospital para nossa cidade”, disse.

continua após publicidade .

Conforme o prefeito, a Câmara de Apucarana terá um papel de destaque na construção do novo hospital, assim como já teve na construção do Espaço das Feiras. “Esta união que existe hoje no município assombra o Paraná e faz a diferença na administração pública de Apucarana”, finalizou.