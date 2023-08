Câmara de Apucarana vai debater segurança pública

Siga o TNOnline no Google News

O presidente da Câmara de Vereadores de Apucarana, Luciano Augusto Molina Ferreira (PL), anunciou nesta terça-feira (1º), em entrevista coletiva de imprensa, a realização de uma audiência pública para debater os problemas de segurança na cidade. O debate está marcado para o dia 23 de agosto, às 19h30, no plenário da Câmara.

O anúncio foi feito com a presença dos vereadores Lucas Ortiz Leugi (PP) e Moisés Tavares Domingos (Cidadania), que já haviam apresentado esta sugestão, e do vereador Tiago Cordeiro de Lima (MDB), que propôs no Legislativo a criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito.

O assunto vem à tona em função dos muitos problemas que vêm ocorrendo em Apucarana com aumento de furtos e assaltos ao comércio e residências, incluindo agressões aos cidadãos comuns, envolvendo principalmente moradores de rua.

De acordo com Molina, para esta audiência pública serão convidados representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil Municipal, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia), juízes, promotores, enfim, de outros segmentos da sociedade. O debate será feito nos moldes do que foi realizado recentemente em relação ao controle de sons em bares, lanchonetes e similares, principalmente na Rua Osvaldo Cruz.

Para Molina, esta audiência é importante para esclarecer à população sobre o que pode ou não pode ser feito para solucionar os problemas de segurança pública em Apucarana. “Muita gente pergunta por que a polícia militar não faz isso, porque a guarda municipal não faz isso, por que a assistência social não faz aquilo. Talvez é porque eles têm alguns impedimentos que é importante que eles esclareçam”, explica. Neste aspecto, ele salienta que também é importante saber o que pode ser feito.

O vereador Lucas Leugi destacou que a Câmara de Apucarana tem uma postura democrática de tratar de assuntos delicados e um deles é a questão da segurança pública e dos moradores de rua. O vereador Tiago Lima observa que Apucarana vem crescendo ao longo dos anos e com isso também os problemas da criminalidade, por isso a sua proposta de criação de uma secretaria específica para cuidar desse assunto. Desta forma, ele convoca toda a sociedade para participar do debate e, a partir daí, definir ações mais efetivas para solução dos problemas. Mesma opinião tem o vereador Moisés Tavares, para quem a segurança pública hoje passou a ser problema e precisa ser discutida.

Ainda nesta terça, Molina confirmou para a próximo segunda-feira, às 19h30, a primeira sessão ordinária após o recesso e marcou para o dia 21 a devolução de sobras do Legislativo para o Executivo.

Por, Edison Costa

