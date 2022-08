Câmara de Apucarana retoma Sessões Ordinárias; saiba mais

Da Redação

Após o recesso parlamentar do mês de julho, a Câmara Municipal de Apucarana retomou nesta segunda-feira (01/08) as sessões plenárias. Com a presença dos vereadores e vereadora, os trabalhos transcorreram sem discussão e votação de projetos na pauta da ordem do dia.

O presidente da Casa de Leis, Franciley Preto, Poim, explicou que foi realizada a prestação de contas referente ao mês de junho pelo presidente da Comissão de Finanças, Economia e Orçamento, vereador Marcos da Vila Reis e, que, neste primeiro dia de trabalho o presidente do Rotary Club Apucarana, Leonardo Araújo compareceu a Sessão para falar sobre os projetos Olhar Amigo, Mobilidade para Todos, Expedição Xavantes, Doação de Cadeira de Rodas, Plante Vida, Coleta de Lixo Eletrônico, Empoderamento Feminino, Empoderamento de Meninas, Projeto Distrital e ações como o Dia das Crianças desenvolvido pela instituição.

“Começamos mais um semestre de muito trabalho aqui na Câmara de Apucarana. Ressaltamos que novos projetos e requerimentos já estão sendo protocolados pelos nossos vereadores. Na quinta-feira já voltam as reuniões das Comissões e na segunda-feira próxima já teremos a votação de projetos em plenário. Ainda essa semana vamos ter entrega de Moção de Aplausos ao Padre Rezende. Os trabalhos não pararam e não param. Tivemos Sessões Extraordinárias e Sessão Solene no período de recesso e no legislativo o atendimento foi normal durante todo o mês”, afirmou o presidente. “Estamos trabalhando pela população de Apucarana pautados na transparência e com ênfase na busca por ações que reflitam de forma positiva na cidade”, completou.

1º SEMESTRE

Poim destacou que, no 1º semestre de 2022, foram realizadas 21 Sessões Ordinárias e 18 Sessões Extraordinárias em que foram aprovados importantes projetos de lei, além de Sessões e Atos Solenes.

“Além das Sessões, tivemos o trabalho individual de cada vereador tanto na Casa como nas bases. Todos nós trabalhamos em equipe pela nossa cidade, desempenhando funções importantes pelo bem da nossa comunidade”.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Com o recesso parlamentar de julho, a prestação de contas referente ao mês de junho está sendo feita agosto. “Como todo início de mês o presidente Poim faz, através da Comissão de Finanças, Economia e Orçamento, no qual eu presido, a prestação de contas da Câmara aos apucaranenses. Na próxima semana será a vez do mês de julho”, pontuou o vereador Marcos da Vila Reis.

Na prestação de contas ele explicou que o mês de junho tinha um saldo inicial em 31.05.2022 de R$ 1.582.946,75 em conta corrente. “Recebemos o Duodécimo no valor de R$ 1.250.902,93. Imposto de renda retido de servidores e vereadores repassado à Prefeitura R$ 96.698,07; rendimentos de aplicação financeira do mês R$ 14.809,06; Rendimentos de aplicação financeira do mês anterior repassados à Prefeitura R$ 12.577,84; Despesas pagas no mês - R$ 1.074.995,99; e finalizamos o mês de maio com saldo disponível em conta corrente de R$ 1.761.084,91 em 30/06/2022”, pontuou Marcos da Vila Reis.

INÍCIO DAS ATIVIDADES

Os vereadores e vereadora usaram o pequeno e grande expediente para destacar que o trabalho dos parlamentares não se restringe ao Plenário apenas, onde acontece as sessões legislativas.

A vereadora Jossuela pediu um minuto de silêncio pelo

falecimento do empresário Adauto Rossi que foi gerente do Banco do Brasil por

muitos anos e também proprietário da antiga Bonifor Confecções.

O vereador Recife fez um balanço do Programa Feira Verde que vem sendo realizado desde o mês de maio na cidade de Apucarana. “Foram 51 edições nos bairros atendendo 3.575 famílias com hortifrutigranjeiros. No total foram recolhidas 36 toneladas de materiais recicláveis. O nosso mandato passa, mas o programa fica e irá atender sempre os apucaranenses”, disse.

Moisés Tavares parabenizou o Rotary Club Apucarana pelo trabalho e as demais entidades sociais que realizam um brilhante trabalho em Apucarana. Também falou sobre as indicações que apresentou e apresenta durante seu trabalho na Câmara Municipal.

Lucas Leugi destacou o trabalho realizado pelo Rotary Club Apucarana e o brilhante trabalho que fazem voluntariamente para ajudar os apucaranenses.

Marcos da Vila Reis destacou o reinício dos trabalhos e agradeceu a administração pela troca na iluminação pública. “Garante segurança aos moradores”.

Também agradeceu aos feirantes pela ideia e a Feira da Lua já é uma realidade. “Agradeço a Eliana Rocha e a Denise Canesin. Ao Lafaiete pela iluminação. A Feira da Lua está sendo um sucesso, melhorando a renda e a vida de todos. Será um grande semestre de grandes acontecimentos”.

Tiago Cordeiro, falou do 1º semestre e do recesso que foi de trabalho. “Agradeço a administração, ao prefeito Junior da Femac, por nos atender com obras em vários locais da cidade. Fico feliz de estar participando destas conquistas”, destacou. Tiago enfatizou ainda o credenciamento do Hospital da Providência no setor de Radioterapia e onco hematologia.

Mauro Bertoli expressou a alegria por sua absolvição em recente julgamento. Bertoli falou ainda do trabalho que vem sendo realizado em Apucarana nas áreas da educação, saúde, no setor de obras. “Gestão Junior da Femac está de parabéns. Cidade é referência na área da saúde”.

Poim agradeceu as melhorias que vêm sendo feita na Caixa de São Pedro e Pirapó desde 2013, quando teve início a gestão Beto Preto. “As obras continuam com a ajuda do Governo do Estado que tem feito muito por nossa cidade”.

SESSÃO ORDINÁRIA

A próxima sessão será realizada na segunda-feira, dia 08.08, a partir das 16 horas. Também será transmitida pelo site oficial da Câmara Municipal de Apucarana, www.apucarana.pr.leg.br , pelo Canal oficial do CMA no YouTube https://www.youtu.com/user/cmapucarana e pelo facebook https://www.facebook.com/camara.apucarana

