Câmara de Apucarana retoma sessões com foco em segurança e funcionalismo

O presidente da Câmara Municipal de Apucarana, Danylo Acioli, avaliou positivamente o retorno das sessões ordinárias nesta segunda-feira (9). Em pauta, o parlamentar destacou temas cruciais para a gestão urbana, segurança pública e valorização dos servidores municipais, estabelecendo as prioridades para o primeiro semestre do legislativo.

Um dos pontos de maior ênfase no discurso de Acioli foi a situação de segurança no centro comercial. O presidente cobrou agilidade na tramitação de um projeto de lei, apresentado por ele em abril do ano passado, que visa criar um cadastro único (Cadúnico) para pessoas em situação de rua. O objetivo, segundo ele, é diferenciar quem necessita de assistência social daqueles que cometem delitos.

“Tratei de uma situação ruim que acontece na rua, que é a situação dos bandidos em situação de rua, que continuam estragando os comércios, estragando o ambiente popular, assediando as mulheres, assediando os idosos, assaltando, fazendo todo tipo de maldade porque não tem o enfrentamento devido ainda”, afirmou o vereador. Ele citou exemplos recentes de vandalismo em lojas tradicionais da cidade para reforçar a urgência da medida: “Fiz um pedido encarecido para que isso seja votado logo, para que a gente vote em plenário e regulamente essa situação”.

Além da segurança, o presidente lembrou que fevereiro é o mês destinado à votação do reajuste salarial dos 3.600 servidores públicos de Apucarana. Acioli defendeu que a valorização da categoria é um motor para a economia local.

“Eles que compram no seu comércio, eles que compram no seu mercado, na sua mercearia, você que aí faz, é autônomo, faz bombom, enfim, o servidor público compra de você. E precisa ter o reajustamento do salário dele para que ele continue com o poder de compra”, pontuou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No campo da educação, o parlamentar comentou sobre o atendimento a mais de 13 mil famílias na rede municipal. Apesar de mencionar que alguns itens de vestuário ainda aguardam entrega, garantiu que o cronograma será cumprido em breve. “Dizer que entre março e abril tá tudo regularizado, tudo será entregue e a gente espera que esse ano seja um ano abençoado para a educação de Apucarana”, concluiu.