Câmara de Apucarana repudia corte de verba do Sesc/Senac

Sessão ordinária da Câmara de Vereadores desta segunda-feira

A Câmara de Apucarana aprovou em regime de urgência, na sessão ordinária desta segunda-feira, Moção de Apoio aos senadores do Paraná para que eles votem contrário ao Projeto de Lei de Conversão que retira 5% de recursos do orçamento do Sistema Social do Comércio (Sesc) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) para custeio e promoção internacional do turismo no Brasil. A moção, que é assinada por todos os vereadores, será encaminhada ainda nesta terça-feira aos três senadores paranaenses, uma vez que o projeto de conversão, que já passou pela Câmara dos Deputados, deverá ser votado nesta terça-feira no Senado.

Com esta moção, vereadores estão dando uma resposta rápida a representantes do Sesc/Senac de Apucarana, que estiveram na sessão do Legislativo relatando os prejuízos que o Sistema S (Sesc/Senac/Sesi) terá com essa medida do governo federal. Na oportunidade, os gerentes do Sesc, Ronaldo Romani Ficagno, e Lucas Salvalaggio, do Senac, pediram apoio da Câmara contra a aprovação da proposta.

Vereadores foram unânimes em repudiar tal medida do governo federal. O presidente da Câmara, Luciano Molina (PL), por exemplo, disse que entra governo e sai governo esses estão sempre querendo mexer nos recursos do Sistema S, que presta um atendimento inquestionável à população. “Estão sempre querendo mexer em coisas que estão dando certo”, afirmou Molina, salientando que o Sesc/Senac recebem recursos, porém devolvem em serviços à população brasileira.

Vereadores admitem que o setor de turismo precisa de investimentos, mas não à custa do Sesc/Senac. “Não é por aí”, disse Tiago Cordeiro de Lima (MDB).

SUICÍDIO

A Tribuna da Câmara também foi ocupada no início da sessão pela presidente do Naviap – Núcleo de Apoio a Vida de Apucarana, empresária Aida Assunção. Ela apresentou dados sobre o suicídio no País e falou da importância das ações preventivas, além de apresentar um relatório sobre as atividades do Naviap e de outras organizações que trabalham o tema na cidade.

Aida Assunção esteve na Câmara a convite do vereador Mário Felippe (PROS), que integra o movimento Renovação Carismática Católica (RCC) de Apucarana e atua como pregador em retiros e encontros espirituais.

Por, Edison Costa

