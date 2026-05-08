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Câmara de Apucarana recebe secretário de Saúde para esclarecimentos sobre o Cemsa

Sessão ordinária acontece nesta segunda-feira (11), às 19 horas

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.05.2026, 17:21:24 Editado em 08.05.2026, 17:21:20
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Câmara de Apucarana recebe secretário de Saúde para esclarecimentos sobre o Cemsa
Autor A sessão será dedicada apenas aos esclarecimentos - Foto: Divulgação

A Câmara Municipal de Apucarana recebe nesta segunda-feira (11), às 19h, o secretário municipal de Saúde, Guilherme de Paula, para prestar esclarecimentos sobre as recentes denúncias envolvendo o Centro Municipal de Saúde Animal (Cemsa).

A sessão ordinária não terá pauta de votação e será dedicada de forma exclusiva ao debate do tema. Além do secretário, o diretor do órgão, Fernando Felippe, também é aguardado no plenário para responder aos questionamentos dos parlamentares.

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A ida das autoridades ao Legislativo atende a um requerimento formulado pelo vereador Guilherme Livoti (Novo), que foi aprovado em plenário na sessão do último dia 22 de abril. A convocação ocorre em um momento de atenção para o Canil Municipal, que se tornou alvo de uma investigação conduzida pelo Ministério Público para apurar supostas irregularidades. A expectativa é que a sabatina forneça respostas oficiais sobre a gestão e as condições do atendimento animal prestado no município.

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Apucarana Câmara Municipal cemsa saúde animal SECRETÁRIO DE SAÚDE
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