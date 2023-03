Câmara de Apucarana realiza sessão solene em homenagem às mulheres

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Até essa edição, 47 mulheres já foram homenageadas

A Câmara Municipal de Apucarana vai se reunir solenemente na noite desta quarta-feira (08), em homenagem às mulheres. A sessão solene vai prestar homenagem a onze mulheres, indicadas pelos vereadores. Elas receberão o Prêmio Mulher Destaque 2023, em sua quinta edição.

continua após publicidade .

O evento terá início às 19 horas e serão homenageadas mulheres que se destacam nas mais distintas áreas de atuação profissional e social. Entre as mulheres homenageadas estão professoras, advogada, dentista, costureira, técnica de enfermagem, servidora pública, empreendedoras e até mesmo uma ex-atleta.

O Prêmio Mulher Destaque foi criado em 2017, pela lei no 158, de autoria da então vereadora Márcia Regina da Silva Souza. Desde então, a cada ano a Câmara realizada uma sessão solene ao longo do mês de março, como forma de marcar a homenagem às mulheres. O evento já teve quatro edições, em 2018, 2019, 2020 e em 2022. Em 2021 não foi realizado por conta da pandemia. Até essa edição, 47 mulheres já foram homenageadas nestas sessões solenes da Câmara com o Mulher Destaque.

continua após publicidade .

“Escolhemos essas mulheres, a cada ano, como forma de homenagear e reconhecer a fundamental importância de todas as mulheres em nossa vida, em nossa sociedade. E também usamos esse momento de homenagens para manifestar nossa solidariedade às mulheres, que enfrentam sim, uma realidade desigual para ocuparem seus espaços em nossa sociedade”, diz o presidente da Câmara, vereador Luciano Molina, que vai presidir a sessão solene desta quarta-feira (08).

Para o evento, além das onze homenageadas, foram convidados o prefeito Sebastião Ferreira Martins Júnior, o Júnior da Femac, o juiz diretor do Fórum, Oswaldo Soares Neto, além da vereadora licenciada e atual secretária de Assistência Social, Jossuela Pirelli; a secretária da Mulher e de Assuntos da Família, Denise Canesin; as ex-vereadores Márcia Souza e Telma Reis, entre outras autoridades.

Para esse ano, as indicadas pelos vereadores para o Prêmio Mulher Destaque são:

Sônia Aparecida Delgado, indicada pelo vereador Luciano Molina.

Elizabeth Myrian Zanoni de Menezes, indicada pelo vereador Tiago Cordeiro de Lima.

Maria do Carmo Pereira Mendes Matias, indicada do vereador Rodrigo Liévore Recife.

Alcinda Tironi Garcia, indicada pelo vereador Mauro Bertoli.

Vilma Maria Brito da Silva, indicada pelo vereador Luciano Facchiano.

Maria de Lourdes Kremer, indicada pelo vereador Marcos da Vila Reis.

Marlene Luiza Lopes, indicada pelo vereador Antonio Garcia.

Rosmeire Rivelini, indicada pelo vereador Franciley Poim.

Jurnadel Costa Souza Ferreira, indicada pelo vereador Moises Tavares.

Lidia Souza Nairne, indicada pelo vereador Mário Felippe.

Marina Rechi, indicada pelo vereador Lucas Leugi.

continua após publicidade .

Conheça as mulheres homenageadas nas edições anteriores:

MULHER DESTAQUE 2018

Marli Regina Fernandes da Silva - indicada pelo vereador José Airton Deco de Araújo

Denise Canesin Moisés Machado – Indicada pelo vereador Lucas Ortiz Leugi

Jossuela Pirelli – Indicada pelo vereador Luciano Augusto Molina

Aida Santos Assunção – Indicada pelo vereador Gentil Pereira de Souza Filho

Lucia Stibir de Salles – Indicada pela vereadora Marcia Regina da Silva de Sousa

Carmen Serea – Indicada pelo vereador Franciley Preto Godoi – Poim

Maria Cota Filha – Indicada pelo vereador Rodolfo Mota

Maria Palmerim Prates – Indicada pelo vereador Edson Freitas

Elza da Silva Resende – Indicada pelo vereador Antônio Marques Da Silva - Marcos Da Vila Reis

Célia Kaorei Yoshii – Indicada pelo vereador Mauro Bertoli

Roseane Cristina de Oliveira Ganascim – Indicada pelo vereador Antônio Carlos Sidrin

Foram homenageadas ainda como Mulheres Destaques 2018, Adriana Gonçalves, então primeira-dama de Apucarana e Maria Aparecida Bertoli – esposa do vereador Mauro Bertoli e a vereadora Márcia Regina Sousa.

continua após publicidade .

MULHER DESTAQUE 2019

Irmã Geovana Ramos foi indicada pelo vereador Antônio Carlos Sidrin

Elizabeth Alves Patzer foi indicada pelo vereador Marcos da Vila Reis

Jomar Mendes Peixoto Marques foi indicada pelo vereador Edson da Costa Freitas

Gilda Rubin Vilar foi indicada pelo vereador Franciley Preto Godoi Poim.

Terezinha Braga de Oliveira Benevenuto de Souza – TERECA foi indicada pelo vereador Gentil Pereira

Grace Kelly da Silva Freitas foi indicada pelo vereador José Airton Deco de Araújo

Maria Das Graças De Lima foi indicada pelo vereador Lucas Ortiz Leugi

Josefa Pavan – q “Jô” foi indicada pelo vereador e presidente do Legislativo, Luciano Augusto Molina Ferreira

Maria Pontin da Silva foi indicada pela vereadora Marcia Regina da Silva de Sousa

Enaura de Carvalho Silvério (In Memoriam) foi indicada pelo vereador Mauro Bertoli

Flávia Ribeiro dos Santos STRALIOTTI foi indicada pelo vereador Rodolfo Mota

continua após publicidade .

MULHER DESTAQUE 2020

Carmen Aparecida Zanon indicada pelo vereador Antônio Carlos Sidrin

Elizeth de Fátima Ventura Metta indicada pelo vereador Marcos da Vila Reis

Maria Aparecida Germana De Oliveira indicada pelo vereador Edson da Costa Freitas

Marlene Fernandes Mendes indicada pelo vereador Franciley Preto Godoi, Poim.

Zélia Souza Santos Vaz indicada pelo vereador Gentil Pereira

Maria Francisca da Rocha Gregório indicada pelo vereador José Airton Deco de Araújo

Irmã Deonísia Diadio indicada pelo vereador Lucas Ortiz Leugi

Aparecida Mercadante indicada pelo vereador e presidente do Legislativo, Luciano Augusto Molina Ferreira

Maria B. da silva indicada pela vereadora Marcia Regina da Silva de Sousa

Maria Toschi Venério Martins indicada pelo vereador Mauro Bertoli

Gisele Cristina Serafim indicada pelo vereador Rodolfo Mota

MULHER DESTAQUE 2022

Márcia Regina da Silva de Sousa – Indicada pelo vereador Franciley Preto Godoi, Poim

Izabel Ortega - Indicada pela vereadora professora Jossuela Pirelli

Adriana Gonçalves Preto – Indicada pelo vereador Mauro Bertoli

Silvana Rezende De Freitas – Indicada pelo vereador Tiago Cordeiro De Lima

Carmen Lucia Izquierdo Martins – Indicada pelo vereador Antonio Garcia

Aparecida Maria Barbosa Da Silva – Indicada pelo vereador Luciano Facchiano

Marcia Magno De Oliveira – Indicada pelo vereador Marcos Da Vila Reis

Amália Christina Carleto Fante – Indicada pelo vereador Lucas Leugi

Valdize Alves De Castro – Indicada pelo vereador Luciano Molina

Luzia De Fátima Gonçalves Da Silva – Indicada pelo vereador Moisés Tavares

Rosa Celeste Malacrida Michelan - Indicada pelo vereador Rodrigo Recife

Siga o TNOnline no Google News