Câmara de Apucarana realiza sessão itinerante no Colégio Cerávolo

Colégio Cerávolo completa 70- anos em 2023: tradição

A próxima sessão ordinária da Câmara de Apucarana, nesta segunda-feira (8), será itinerante. Os vereadores vão se reunir excepcionalmente no Colégio Estadual Izidoro Luiz Cerávolo a partir das 15 horas para homenagear o aniversário de 70 anos do estabelecimento de ensino.

O diretor do Colégio Cerávolo, Diego Fávaro Soares, afirma que a sessão será realizada no auditório com a presença dos alunos do período da tarde do ensino fundamental e também dos integrantes do grêmio estudantil.

“A gente se sente honrado e prestigiado por receber uma sessão ordinária e itinerante. É uma forma de a Câmara prestar homenagem aos 70 anos do colégio e também a gente vê como um momento ímpar na história do colégio e para os nossos alunos, pois representa uma vivência e uma experiência para eles compreenderem o funcionamento de uma sessão e do Legislativo. É algo que eles vão levar para a formação e para o resto da vida”, afirma o diretor.

A história do Colégio Izidoro Luiz Cerávolo começou em 1952, quando o estabelecimento de ensino foi autorizado. A instituição começou a funcionar, no entanto, em 1953 como Escola Particular Técnica do Comércio. Sem instalações próprias na época, as aulas aconteciam somente no período noturno nas salas do Colégio Santos Dumont.

O diretor Diego Favaro explica que em 1956 foram construídos os primeiros blocos da no Bairro 28 de Janeiro. “Por algum tempo, durante o dia funcionava o ensino fundamental como Escola Guilherme Mota Correia e, à noite, com as aulas técnicas do Cerávolo. Anos se passaram e os dois se fundiram para se tornar o que somos hoje”, diz Favaro.

O Colégio Cerávolo tem atualmente 2,2 mil alunos, entre ensinos fundamental, médio e subsequente. São 10 cursos técnicos ofertados. É a maior escola politécnica do Núcleo Regional de Educação (NRE), de Apucarana, em número de alunos matriculados e a 20ª maior do estado do Paraná. Um documentário foi produzido para marcar os 70 anos do tradicional estabelecimento de ensino da cidade.

SESSÃO

Na gestão anterior do presidente da Casa, Luciano Molina (PL), a Câmara já havia realizado duas sessões em colégios, sendo no Nilo Cairo e no São José. Nesta segunda-feira, a pauta prevê, entre outras matérias, o projeto de lei que autoriza a criação da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, a Patrulha Rural Municipal e a Ronda Ostensiva Municipal (Romu).

