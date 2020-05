Câmara de Apucarana realiza primeira sessão de maio

Obedecendo as medidas de prevenção ao Coronavírus, a Câmara Municipal de Apucarana realizou nesta segunda-feira (04/05), a 1ª Sessão Ordinária do mês de maio. Em plenário, todos os vereadores, vereadora e servidores, utilizaram máscaras e o álcool em gel foi disponibilizado para higienização das mãos. O acesso ao público foi restrito e a sessão foi acompanhada apenas pelos assessores escalados para trabalharem e imprensa. A sessão foi transmitida via internet pelo site oficial do legislativo e YouTube.

“Tomamos todas as medidas preventivas para segurança dos parlamentares, dos nossos servidores e imprensa que sempre acompanha as sessões. Tivemos o pequeno e o grande expediente, mas tudo transcorreu dentro do tempo que sempre realizamos a sessão. Na pauta projeto de lei e requerimento”, explicou o presidente Professor Molina.

Em última votação, os vereadores e vereadora aprovaram por unanimidade o projeto de autoria do vereador Lucas Leugi, que proíbe no Município de Apucarana, a proposição de honrarias a pessoas físicas ou jurídicas no semestre que antecede as eleições municipais. Segundo o vereador, este projeto servirá de modelo para muitas cidades e Estados.

Também foi aprovado o Requerimento de autoria dos vereadores Lucas Leugi, Marcos da Vila Reis e Gentil Pereira que pede informações a VAL sobre o fiel cumprimento das medidas adotadas através de Decretos Municipais para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus – Covid 19. Questionam ainda, qual o motivo do cancelamento dos ônibus extras em horário de pico no Município.