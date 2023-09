Câmara de Apucarana promove 1ª Sessão Ordinária do Parlamento Jovem

Na tarde desta quarta-feira (27), foi realizada a 1ª Sessão ordinária, que contou com vereadores de Apucarana que compõem o Parlamento Jovem 2023, no plenário da Câmara Municipal de Apucarana. Os jovens diplomados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Paraná foram empossados no dia 20 de setembro durante cerimônia na Câmara.

Na ocasião, foi eleita a Mesa Diretora, composta pelo presidente Samuel Augusto Burzinski, do Colégio Estadual Alberto Santos Dumont; pelo vice-presidente Luiz Miguel Barros, do Colégio Estadual Cívico-Militar Heitor Cavalcanti de Alencar Furtado; pela 1ª secretária Anna Luiza do Nascimento, do Colégio Estadual Antônio dos Três Reis de Oliveira; pelo 2º secretário, o vereador suplente Júlio Gabriel Emídio; do Colégio Estadual Alberto Santos Dumont.

A sessão também contou com os vereadores, os estudantes Ryan Mateus Toso Martins e Jaqueline Nayara Tomazoni da Silva, do Colégio Estadual Antônio dos Três Reis de Oliveira.

Projetos

Durante a sessão foram aprovados quatro projetos de lei, sendo que um deles é o Projeto de Lei N°. 1/2023, de autoria de Jaqueline Nayara, Anna Luiza, Ryan Matheus e Luiz Miguel, que dispõe sobre a criação de programa visando à implantação de telhados verdes em escolas do município de Apucarana.

Outra matéria que também fez parte da pauta do Parlamento Jovem foi o Projeto de Lei N°. 2/2023, de autoria de Jaqueline Nayara, Anna Luiza e Ryan Matheus, que dispõe sobre a criação de programa visando à implantação de hortas comunitárias em escolas do município de Apucarana.

O terceiro projeto apresentado pelos vereadores do Parlamento foi o Projeto de Lei, de autoria de Ryan Matheus, Anna Luiza e Jaqueline Nayara, sobre a criação do programa 007 (AGENTES ANÔNIMOS DA VIDA) visando à implantação do programa de “voluntariado jovem” antidrogas nas escolas do município de Apucarana.

O quarto e último projeto apresentado foi o Projeto de Lei N°. 4/2023, de autoria de Samuel Augusto e Anna Luiza, que dispõe sobre a criação do programa “IDOSOS ARTEIROS” visando à implantação do programa de “voluntários jovens” para promover a arte entre idosos do município.

O estudante Samuel, escolhido para ser presidente durante a sessão, afirma que após o projeto pensa em seguir carreira política. “Confesso que senti um ‘frio’ na barriga. Antes de participar deste projeto achava que seguir a carreira política não fazia meu tipo. Porém, depois de participar do parlamento Jovem, acho que ser vereador seria uma opção muito interessante para o futuro”, explica.

Para o coordenador do projeto parlamento Jovem em Apucarana, o advogado Wilson Penharbel, os estudantes trouxeram projetos fantásticos, demonstrando criatividade e bom senso.

“Ficamos muito contentes com a participação dos estudantes, que trouxeram vários projetos fantásticos. Vemos jovens que estão no caminho certo, além de serem antenados sobre assuntos, como meio ambiente, prevenção e combate às drogas, e cuidados com idosos. O projeto 'Telhado Verde', por exemplo, pode ser assumido facilmente por qualquer câmara e vereador, que com certeza terá excelentes resultados”, parabeniza.

