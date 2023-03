Câmara de Apucarana presta homenagem a onze mulheres

Da Redação

Onze mulheres, dos mais diferentes perfis, foram homenageadas na noite desta quarta-feira (8) pela Câmara Municipal de Apucarana, em sessão solene para a outorga do Prêmio Mulher Destaque. Foram onze histórias que carregaram o evento de emoção.

Receberam a homenagem Sônia Aparecida Delgado, Elizabeth Myrlan Zanoi de Menezes, Maria do Carmo Pereira Mendes Matias, Alcinda Tironi Garcia, Vilma Maria Brito da Silva, Maria de Lourdes Kremer, Marlene Luiza Lopes, Rosmeire Rivelini, Jurnadel Costa Souza Ferreira, Lídia Souza Nairne e Marina Rechi.

O Prêmio Mulher Destaque foi criado em 2017, através de projeto de lei apresentado pela então vereadora Márcia Regina da Silva Sousa (PSD), que foi uma das convidadas para o evento da Câmara. Ao lado dela, entre as mulheres convidadas, estavam também a vereadora licenciada e atual secretária municipal de Assistência Social, Jossuela Pireli, a ex-vereadora Telma Reis e a secretária da Mulher e Assuntos da Família, Denise Canesin.

Presente ao evento na Câmara, o prefeito Júnior da Femac (PSD) compôs a mesa de autoridades e fez questão de que o espaço de fala reservado ao Executivo fosse ocupado por uma mulher.

Coube à secretária Denise Canesin falar em nome da administração municipal. Ela destacou a importância das homenagens às mulheres e ressaltou os trabalhos pela transformação da sociedade, tornando-a mais afetiva, mais sensível e forte.

Uma das homenageadas da noite, a professora Jurnadel Costa Sousa Ferreira, também ocupou a tribuna da sessão solene, falando em nome das demais homenageadas. Para ela, o dia 8 de março, de homenagem às mulheres, é um dia especial. “Com satisfação me dirijo a todos em um dia tão especial. Hoje honramos mulheres que vieram antes de nós, que lutaram por nossos direitos e conquistaram muitas vitórias ao longo do caminho. Homenageamos mulheres importantes em nossas vidas, mães, avós, tias, primas, amigas e colegas de trabalho, que nos apoiam, encorajam e nos inspiram, todos os dias”, disse. No entanto, também advertiu que embora seja dia de celebração, que seja também dia de reflexão, “pois há muito o que fazer pela independência das mulheres no Brasil e no mundo”, disse.

O presidente da Câmara, vereador Luciano Molina (PL), destacou a importância da presença da mulher na sociedade. “Tive oportunidade de conviver com mulheres maravilhosas. Aprendi muito”, disse. Molina destacou que, embora a sociedade tenha avançado muito nos últimos anos, ainda há um longo caminho a ser percorrido na luta por igualdade. “Temos muito o que avançar ainda para dar igualdade de condições”, afirmou, lembrando, por exemplo, que do ponto de vista histórico, muitos espaços passaram a ser ocupados por mulheres muito recentemente.

