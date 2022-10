Câmara de Apucarana lança 'Carta de Serviços ao Cidadão'; entenda

Da Redação

A Câmara Municipal de Apucarana lançou oficialmente, nesta sexta-feira (07), a Carta de Serviços ao Cidadão apucaranense. O objetivo da Carta é informar aos usuários os serviços prestados pelo Poder Legislativo, os contatos, as formas de acesso, buscando assim facilitar o conhecimento sobre a função e o trabalho desenvolvido e realizado no Legislativo Municipal. A Carta de Serviços ao Cidadão é inspirada na Lei Federal nº 13.460/17, conhecida popularmente como Código de Defesa do Usuário do Serviço Público.

Segundo o presidente da Câmara, vereador Franciley Preto Godói Poim (PSD), o documento é mais um serviço de transparência e informação que a Casa de Leis disponibiliza aos apucaranenses em sintonia com a legislação que estabelece a simplificação do atendimento público à comunidade.

“Queremos facilitar a vida do cidadão. Com essa disponibilidade, os apucaranenses irão encontrar de forma transparente e acessível todas as informações sobre os serviços que procuram. Descomplicar a relação Câmara-Cidadão: é esse o nosso objetivo, bem como aproximar ainda mais a comunidade do nosso trabalho e da nossa Casa”, afirmou o presidente Poim.

Responsável pela elaboração da Carta, a servidora Jéssica Dubas, Ouvidora da Câmara Municipal, esclarece que os serviços ofertados são instrumentos de gestão que refletem efetivamente o papel social da organização à medida que informa aos cidadãos quais os serviços prestados, como podem ser acessados e obtidos.

Para acessar a Carta, basta clicar no link “Carta de Serviço ao Cidadão” no menu Acesso à Informação do Portal da Transparência da Câmara Municipal de Apucarana ou acessar o link.

