As homenagens, de autoria do vereador Lucas Leugi (PSD), foram concedidas por meio das Leis Municipais nº 218/2026 e nº 217/2026





A Câmara Municipal de Apucarana realizou, na noite desta sexta-feira (27), uma sessão solene para a entrega dos títulos de Cidadã Honorária à professora e doutora Salete Paulina Machado Sirino e de Cidadão Honorário ao professor Aldo Nelson Bona, secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná. As homenagens, de autoria do vereador Lucas Leugi (PSD), foram concedidas por meio das Leis Municipais nº 218/2026 e nº 217/2026, respectivamente.

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A sessão solene foi presidida pelo presidente da Câmara, vereador Danylo Acioli (MDB), e contou com a presença do prefeito Rodolfo Mota, do deputado federal Beto Preto, além de outras autoridades, familiares e convidados dos homenageados.

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Reitora da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), a professora e doutora Salete Sirino foi homenageada por sua trajetória dedicada à educação, à cultura e ao fortalecimento do ensino superior público. À frente da instituição desde 2020, tem participado de importantes avanços, entre eles a ampliação dos cursos de graduação e a implantação dos cursos de Medicina nos campi de Apucarana e Paranavaí.

Foto: Louan Brasileiro Foto: Louan Brasileiro

Já o professor Aldo Nelson Bona recebeu a honraria em reconhecimento à sua contribuição para o ensino superior, a ciência e a tecnologia no Paraná. Com experiência na docência e na gestão universitária, foi reitor da Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) por dois mandatos e, desde 2019, está à frente da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

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Sua atuação também tem reflexos diretos em Apucarana, especialmente na ampliação das oportunidades de formação universitária, com destaque para a implantação dos cursos de Direito e Medicina na Unespar.

Durante a cerimônia, os homenageados receberam as placas comemorativas e fizeram uso da palavra, agradecendo o reconhecimento do município.