Câmara de Apucarana empossa suplente Mário Felippe nesta quarta (08)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Câmara Municipal de Apucarana

O presidente da Câmara Municipal de Apucarana, vereador Luciano Molina (PL), vai presidir o ato de posse do novo vereador de Apucarana, Mário Felippe Rodrigues, 61 anos, do PROS. O ato será às 17 horas, desta quarta-feira (08), no plenário. Molina informa que a Câmara fez consulta à Justiça Eleitoral e, confirmada a condição de primeira suplência, foi marcada a posse.

continua após publicidade .

Na condição de primeiro suplente do partido, com 893 votos somados na eleição municipal de 2020, Mário Felippe assume a cadeira da vereadora Professora Jossuela Pirelli, que se licenciou da Câmara para assumir a secretaria municipal de Assistência Social.

LEIA MAIS: Vereadora deixa a Câmara de Apucarana para assumir secretaria

continua após publicidade .

Mário Felippe Rodrigues foi exonerado nesta semana da superintendência de Cultura e Turismo, cargo que ocupava há 10 anos, junto a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. O novo vereador de Apucarana é missionário e pregador da Renovação Carismática Católica e ministro da Eucaristia e da Palavra do Santuário São José.

Mário Felippe, que é morador do Jardim Laranjeiras, na região do Flamingos, é primeiro suplente de vereador pela terceira vez consecutiva e vai assumir pela primeira vez. Ele fez pouco mais de 800 votos na primeira tentativa de chegar à Câmara, depois fez 1.189 votos, na segunda tentativa e, em 2020, fez quase 900 votos, ficando novamente na suplência.

Siga o TNOnline no Google News