Câmara de Apucarana elege comissões no retorno do recesso

A Câmara de Vereadores de Apucarana realizou na tarde desta segunda-feira (7) a primeira sessão ordinária de 2022 após o recesso parlamentar de final e início de ano. Dos 11 vereadores que compõem o Legislativo Municipal apenas Tiago Cordeiro de Lima (MDB) não compareceu, em virtude de uma viagem à Capital do Estado. No entanto, ele votou pelo sistema virtual.

Sob coordenação do presidente da Câmara, vereador Franciley Preto Godói Poim (PSD), o plenário elegeu os integrantes das sete comissões permanentes e duas especiais. A escolha se deu pelo voto nominal e aberto de cada vereador, conforme determina o Regimento Interno.

As comissões foram previamente constituídas conforme interesse e acordo dos vereadores. O líder do prefeito na Câmara, Mauro Bertoli (DEM), é o que terá maior participação nas comissões. Ele integra seis das sete permanentes e uma especial. A vereadora Jossuela Pirelli (PROS) participa de cinco permanentes e uma especial. Dos vereadores de oposição, Lucas Leugi (PP) ficou de fora de todas elas, enquanto Moisés Tavares (Cidadania) integra apenas uma. Ambos reclamaram do que consideram “forma política” como as comissões foram definidas.

As comissões permanentes têm a função de analisar a constitucionalidade dos projetos que dão entrada na Casa, tanto do Legislativo quanto do Executivo, emitindo pareceres acerca de sua legalidade e constitucionalidade. Também poderá proceder estudos sobre assuntos de natureza essencial ou, ainda, de investigar fatos determinados de interesse da administração pública.

“Tivemos uma sessão tranquila, onde fizemos a eleição das comissões. Esse será mais um ano de muito trabalho na Câmara de Apucarana. A partir da próxima semana teremos uma pauta com muitos projetos para serem discutidos e votados. Também vamos dar continuidade ao nosso trabalho de transparência, austeridade e comprometimento com o cidadão apucaranense”, destacou o presidente Poim. “Que em 2022 possamos manter essa relação de parceria, de união e de cordialidade entre os poderes Legislativo, Executivo e com o Governo do Estado do Paraná. Todos nós temos um único interesse que é a melhoria da qualidade de vida de cada um que mora em nossa cidade. Estamos aqui para trabalhar, somar e atender a nossa comunidade”, acrescentou Poim.

