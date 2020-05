Câmara de Apucarana divulga Nota de Pesar pelo falecimento de. Rachel Swain

A Câmara Municipal de Apucarana divulgou uma nota de pesar pelo falecimento de Rachel Carnasciali Swain, aos 98 anos. Ela era Cidadã Honorária de Apucarana.



Segue a nota:

A Câmara Municipal de Apucarana, manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento da pioneira Sra. Rachel Carnasciali Swain, ocorrido esta noite, na cidade de Apucarana.

Os vereadores e vereadora prestam condolências aos seus familiares, em especial, as suas filhas Silvia Maria e Célia Ganem, ao seu filho Hayton Lee Swain Filho, nora, genro, netos, netas e bisnetos.



Em setembro de 2019, Rachel, na presença de familiares, recebeu da Câmara Municipal, o Título de Cidadã Honorária de Apucarana. Uma justa e merecida homenagem de autoria so vereador Gentil Pereira.



Apucarana chora essa perda! Que Deus conforte o coração de todos!







Trajetória de Rachel Swain



Nascida em Curitiba, no dia 26 de outubro de 1921, neta de imigrantes italianos vindos da região da toscana, casou-se com Hayton Lee Swain em Curitiba, em 25 de outubro de 1941.

Em 1° de fevereiro de 1949, o casal chegou em Apucarana onde fixou residência, trazendo as filhas Silvia Maria e grávida de Célia.



Rachel acompanhou o marido, dr. Hayton, e junto com ele dedicou-se com toda sua força e fibra a esta cidade de Apucarana, que sempre fez questão de reverenciar.

Aqui, em Apucarana, nasceu também seu filho Hayton Filho; seus netos Denise, Dante, Dalton, Douglas, filhos da Sílvia Maria e Dante; Fernando, Renanzinho, Luís Augusto, filhos da Célia com Renan Ganem; Hayton neto e Helton, filhos do Hayton filho e de Maria Tereza Gonçalves da Motta.



Dona Rachel tem 14 bisnetos, sendo: Stephanie, Raphael, Sarah, David Matheus, Isabelly Vitória, João Gabriel, Bruno Henrique e Enrico (netos da Silvia Maria); Beatriz, Fernando filho, Luísa, João e Pedro (netos da Célia) e Lucas (neto do Hayton).

Sempre ombreada ao dr. Hayton, dedicou-se às causas sociais, em especial no Rotary Club, na associação das senhoras de rotarianos, onde ocupou o cargo de secretária, tesoureira e presidente. Auxiliou, incansavelmente, o marido na formação do lar "Paul Harris" para abrigar crianças órfãs. Pertenceu também ao Grêmio das Violetas, (fundado por volta de 1958) com senhoras que auxiliam pessoas necessitadas.