Da Redação

Câmara de Apucarana devolve quase R$4 milhões ao Executivo

Trabalhando dentro de uma linha de economicidade, austeridade, transparência e responsabilidade com o dinheiro público, o presidente da Câmara Municipal de Apucarana, Franciley Preto Poim, fez, na manhã desta quarta-feira (22.12), o terceiro repasse de valores economizados e não utilizados pelo legislativo, ao prefeito Junior da Femac. O montante reforça o caixa da prefeitura para 2022, contribuindo para melhorias no município onde o dinheiro deverá ser aplicado.

O ato foi acompanhado pelos vereadores Tiago Cordeiro de Lima, Luciano Facchiano, pela secretária Municipal de Fazenda, Sueli Pereira, pelo chefe da Ciretran Apucarana, Fernando Garcia Algarte e pela assistente de Chefia do Núcleo Regional de Educação, Patrícia Cristina Marchi.

No total de 2021, Poim fez a devolução de R$ 3.990.422,64, a maior devolução feita no legislativo apucaranense. Foram três repasses, sendo dois de R$ 1 milhão cada e o terceiro no valor de R$ 1.990.422,64. Neste último repasse foi R$ 874.581,45 referente ao duodécimo; R$ 1.097.976,54 do Imposto de Renda e R$ 17.864,65 de aplicações financeiras.

“Finalizamos o ano com muita tranquilidade, com o nosso dever cumprido. As ações que realizamos na Casa de Leis possibilitaram as devoluções, geraram economia de recursos públicos. Essa conquista eu divido com aqueles que estiveram ao meu lado e me ajudaram. Divido e agradeço aos departamentos de Licitação, Compras, Financeiro, RH, Administrativo e outros que trabalharam incansavelmente pela nossa Casa de Leis. Divido e agradeço com os vereadores e a vereadora que deram a sua contribuição. Isso é fruto de uma equipe que trabalha de forma integrada. Uma equipe que me ajudou e ajuda nesse processo”, disse Poim.

“Sempre primei pela honestidade, pela humildade, pela lealdade e pelo trabalho e, hoje, essa devolução que quase chega aos R$ 4 milhões é fruto de um esforço para que o nosso legislativo esteja cada vez melhor e mais fortalecido. Os recursos devolvidos não trazem qualquer prejuízo à infraestrutura da Câmara. Essa economia que fizemos em nenhum momento privou o Legislativo de exercer de maneira correta os trabalhos que desenvolvemos ao longo deste ano. Estamos trabalhando com responsabilidade, dentro da política de austeridade que seguimos. Fico feliz em poder retornar esse valor aos cofres do Município para aplicação em outras áreas. Tenho certeza de que o prefeito Júnior da Femac saberá investir os recursos onde nossa população mais necessita”, completou o presidente.

A secretária de Fazenda, Sueli Pereira, destacou que o Executivo recebe o valor a fluxo de caixa livre. “Vamos planejar com o prefeito aonde será aplicado o recurso que é resultado da economia feita ao longo do ano pelo legislativo. A Câmara ao fazer o repasse está mais uma vez cumprindo a legislação. Agradecemos o empenho e a colaboração do presidente, dos vereadores e vereadora”, finalizou a secretária.

DEVOLUÇÃO

O duodécimo é o orçamento anual, previsto pela Lei Orçamentária Anual do Legislativo. Os recursos são repassados em 12 parcelas a Câmara. Cada Câmara tem total autonomia para gastar 100% do valor caso julgue necessário. Cabe então à Presidência de cada Casa de Leis definir quais serão as prioridades e quanto será gasto pela instituição. Apucarana não gastou o valor total, economizou e fez a devolução ao Executivo.