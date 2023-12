Câmara de Apucarana devolve mais de R$ 1,6 milhão à prefeitura

O presidente da Câmara de Vereadores de Apucarana, professor Luciano Molina (PL), repassou nesta sexta-feira (22) o valor de R$ 1.633.741,02 economizados pelo Poder Legislativo e sobra do duodécimo para os cofres da prefeitura.

Segundo Molina esse valor diz respeito aos meses de agosto até agora. No final do ano, o valor total da devolução chegou a R$ 5.203.000.00.

O anuncio foi realizado na própria Câmara, com a presença de vereadores, secretários e do prefeito de Apucarana, Junior da Femac. O cheque simbólico foi entregue à secretária da Fazenda, Sueli Aparecida de Freitas Pereira.

De acordo com Luciano Molina, agradeceu o auxílio dos servidores e dos vereadores e afirmou que o valor ser muito útil para contribuir com os apucaranenses.

“Uma devolução vultosa, com certeza o prefeito vai poder fazer bom uso e poder atender as expectativas e as necessidades do apucaranenses. Quero agradecer aos vereadores, aos servidores efetivos e comissionados, que me auxiliaram na presidência e na finalização desse ano de 2023”, afirmou.

