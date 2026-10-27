Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
PERDA

Câmara de Apucarana decreta luto oficial pelo falecimento do empresário Luiz Hirose

Fundador da Construtora Hirose, o empresário também dedicou parte de sua vida ao trabalho comunitário

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Câmara de Apucarana decreta luto oficial pelo falecimento do empresário Luiz Hirose
Autor Luiz Hirose morreua aos 80 anos de idade - Foto: Divulgação

A Câmara Municipal de Apucarana decretou luto oficial pelo falecimento do empresário Luiz Hirose, nesta terça-feira (27), que teve atuação marcante no desenvolvimento do município, especialmente na construção civil e em causas sociais.

-LEIA MAIS: Deputado Beto Preto lamenta morte do empresário Luiz Hirose

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Fundador da Construtora Hirose, o empresário também dedicou parte de sua vida ao trabalho comunitário, integrando por mais de duas décadas a diretoria da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). Apaixonado pelo esporte, mantinha forte ligação com o Veterano Atlético Clube Apucarana (Vaca).

O presidente da Câmara, Danylo Acioli, em nome dos vereadores e da vereadora, lamentou a perda e destacou a amizade e a bondade de Luiz Hirose.

“Consternado pelo falecimento de um amigo, mas, mais do que isso, ele foi a representação mais clara de bondade que conheci na vida pública. Agora, o ‘seu’ Hirose descansa com o Pai Eterno e, por aqui, ficam a saudade, a tristeza e a esperança de um dia nos encontrarmos”, declarou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O velório ocorre na Capela Mortuária Central, e o sepultamento está previsto para as 17h. Sr. Luiz Hirose deixa a esposa, Amélia Hirose, três filhos e quatro netos.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana Câmara Municipal contribuição comunitária faça a diferença Luiz Hirose Luto notícias locais
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV