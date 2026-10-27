Câmara de Apucarana decreta luto oficial pelo falecimento do empresário Luiz Hirose

Fundador da Construtora Hirose, o empresário também dedicou parte de sua vida ao trabalho comunitário

A Câmara Municipal de Apucarana decretou luto oficial pelo falecimento do empresário Luiz Hirose, nesta terça-feira (27), que teve atuação marcante no desenvolvimento do município, especialmente na construção civil e em causas sociais.

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Fundador da Construtora Hirose, o empresário também dedicou parte de sua vida ao trabalho comunitário, integrando por mais de duas décadas a diretoria da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). Apaixonado pelo esporte, mantinha forte ligação com o Veterano Atlético Clube Apucarana (Vaca).

O presidente da Câmara, Danylo Acioli, em nome dos vereadores e da vereadora, lamentou a perda e destacou a amizade e a bondade de Luiz Hirose.

“Consternado pelo falecimento de um amigo, mas, mais do que isso, ele foi a representação mais clara de bondade que conheci na vida pública. Agora, o ‘seu’ Hirose descansa com o Pai Eterno e, por aqui, ficam a saudade, a tristeza e a esperança de um dia nos encontrarmos”, declarou.

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O velório ocorre na Capela Mortuária Central, e o sepultamento está previsto para as 17h. Sr. Luiz Hirose deixa a esposa, Amélia Hirose, três filhos e quatro netos.