Câmara de Apucarana convoca população para debater orçamento de 2027

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A Câmara de Apucarana realiza no próximo dia 19, às 18 horas, uma audiência pública para discutir o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o ano de 2027. O líder do governo e presidente da Comissão de Finanças, vereador Moisés Tavares (Avante), destacou a importância de a poulação participar da definição de onde os recursos serão aplicados. Veja acima

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O parlamentar explicou a necessidade de debater as finanças do próximo ano ainda no primeiro semestre de 2026. Segundo ele, as diretrizes norteiam a distribuição de um orçamento estimado em aproximadamente R$ 700 milhões para áreas essenciais.

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A falta de participação popular foi alvo de críticas do vereador. Ele enfatizou que as reclamações da comunidade sobre problemas estruturais, como os alagamentos no bairro Interlagos e a situação da pavimentação, por exemplo, precisam ser transformadas em sugestões formais. "Muitas vezes a gente realiza audiências públicas aqui para discutir ou as diretrizes orçamentárias ou o próprio orçamento que vem logo na sequência, mas a gente lamenta porque, muitas vezes, a população não participa. Normalmente, participam apenas os vereadores, quando vêm todos os vereadores, e algum ou outro membro do poder executivo", relatou.





Vereador Moisés Tavares, líder do prefeito no Legislativo - Foto: TNOnline Vereador Moisés Tavares, líder do prefeito no Legislativo - Foto: TNOnline





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O líder do governo frisou que a presença dos moradores pode alterar o texto original enviado pela Prefeitura. "Porque muitas das sugestões que a população nos trouxer poderão ser frutos de emendas. Nós, vereadores, podemos fazer emendas ao orçamento, às diretrizes orçamentárias, e ao próprio orçamento depois quando ele vir para a Câmara também", garantiu o parlamentar, arrematando de forma taxativa: "Não existe política pública sem orçamento, sem recurso público".

Contas do ex-prefeito

Além do planejamento para 2027, o vereador informou que a Câmara se prepara para votar o relatório do Tribunal de Contas do Estado (TCE) sobre as contas de 2024 do ex-prefeito Junior da Femac (MDB). Nos próximos dias, as comissões competentes devem marcar a apreciação do documento.