Câmara de Apucarana aprova repasse de R$ 3,68 milhões para onze entidades sociais

A Câmara Municipal de Apucarana aprovou, em duas sessões extraordinárias realizadas na manhã desta quinta-feira (25), o projeto de Lei nº 112/2026 do Executivo, que autoriza o repasse de R$ 3,68 milhões para onze organizações da sociedade civil (OSCs) voltadas ao amparo de grupos vulneráveis no município. A proposta, que agora segue para a sanção do prefeito, prevê a liberação das verbas conforme cronograma de desembolso por meio de Termos de Fomento ou de Colaboração. Os recursos são oriundos de emendas parlamentares federais e de verbas do Fundo Municipal do Idoso (FIPAR) e do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS).

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Do valor repassado, a maior parte dos recursos - R$ 3,6 milhões - foram destinados via emendas parlamentares. A maioria dos repasses aprovados nesta quinta é do gabinete do deputado federal Beto Preto (PSD).

No rateio aprovado pelo Legislativo, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Apucarana (Apae) receberá o maior montante, com R$ 930 mil. Na sequência, a Sociedade de São Vicente de Paulo – Lar São Vicente de Paulo será contemplada com R$ 610 mil da assistência social e outros R$ 80 mil via FIPAR. O Lar Sagrada Família, instituição de acolhimento local, receberá R$ 500 mil, enquanto a Entidade de Desenvolvimento Humano, Cultural e Assistencial de Crianças e Adolescentes (Edhucca) ficará com R$ 280 mil (veja a lista completa ao final da matéria).

Como contrapartida pelo recebimento dos valores, todas as instituições beneficiadas deverão, obrigatoriamente, realizar a prestação de contas por meio do Sistema Integrado de Transferências (SIT). A fiscalização de todo o processo de aplicação do dinheiro público ficará sob a responsabilidade da Controladoria Geral do Município e do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR).



Durante a votação, o vereador Lucas Leugi (PSD) destacou a atuação do deputado Beto Preto,. “Acho importante dar honra a quem tem honra e destacar que a maioria dessas emendas é do deputado Beto Preto. Apucarana ficou muito tempo sem deputado federal, mas agora tem um representante”, afirmou o parlamentar.

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O presidente do Legislativo, Danylo Acioli (MDB), que participou da sessão de forma online, também acrescentou resposta rápida da Casa na aprovação do texto. “Importante destacar que a Câmara também fez seu papel de dar celeridade a esse processo, garantindo que essas entidades recebam esses recursos. Sabemos da dificuldade que elas enfrentam no dia a dia”, disse Acioli.





RECURSOS

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APAE: R$ 930 mil

C.A.S.A: R$ 300 mil

ADEFIAP: R$ 250 mil

Casa do Dodô: R$ 200 mil

CEPES: R$ 230 mil

COMANDER: R$ 200 mil

Associação Resgate Life: R$ 50 mil

EDHUCCA: R$ 280 mil

Lar Sagrada Família: R$ 500 mil

Recanto Allan Kardec: R$ 50 mil

Lar São Vicente de Paulo: R$ 690 mil



