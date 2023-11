Câmara de Apucarana aprova projetos de lei e requerimento; confira

A Câmara Municipal de Apucarana aprovou dois projetos de lei em primeiro turno de votação e um requerimento de discussão única durante a sessão ordinária realizada na tarde desta segunda-feira (20). Em alusão ao Dia da Consciência Negra, os vereadores receberam a apucaranense Ivanilda Vitalino, que falou sobre o assunto para os presentes.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Homem é preso por tráfico de drogas na Vila São Carlos em Apucarana

A Câmara também aprovou durante a sessão ordinária desta segunda-feira (20), relatório final da Comissão Processante (CP), que investigou denúncia contra o vereador Franciley Preto Godoi Poim (PSD). O parecer é pela aplicação de censura ao parlamentar. Com isso, o pedido de cassação ou suspensão do mandato foi rejeitado em plenário.

continua após publicidade

O público que não conseguiu assistir a sessão presencialmente, no plenário, ou acompanhar ao vivo pelas redes sociais, pode acessar a página do YouTube ou o Facebook, da Câmara Municipal de Apucarana.

Adiamento de votação

Durante a sessão desta segunda, o vereador Tiago Cordeiro de Lima (MDB), pediu o adiamento de votação do Projeto de Lei nº 96 de 2023, que visa conceder o Título de Cidadão Benemérito de Apucarana ao senhor Paulo Humberto Bittencourt Atibaia, pelos relevantes serviços prestados à comunidade apucaranense.

continua após publicidade

Aprovado em primeiro turno de votação

Projeto de Lei nº 110 de 2023 – de autoria do vereador Lucas Leugi (PP), concede COMENDA CIDADE ALTA DE MÉRITO PROFISSIONAL APUCARANENSE à EMPRESA TECBEAR 3D, pelos serviços prestados ao Município de Apucarana, como especifica.

Projeto de Lei nº 111 de 2023 – de autoria do vereador Tiago Cordeiro (MDB), declara de Utilidade Pública a COOHAFA- Cooperativa dos hortifrutigranjeiros e agroindústria familiar, como especifica.

continua após publicidade

Aprovado em discussão única

Requerimento nº 117 de 2023 – de autoria do vereador Marcos da Vila Reis (PSD), trata-se do pedido de informações ao Prefeito Municipal, sobre a viabilidade de ser feita a ligação da Avenida Serra do Mar, com a BR-376, ao lado da Paranatex, no Núcleo Habitacional Adriano Correia.

Pedido de Vistas

O Projeto de Decreto Legislativo nº 71 de 2023, de autoria de JUS - Comissão de Justiça, Legislação e Redação, sofreu pedido de vistas do vereador Franciley Preto Godoi Poim (PSD). O projeto referenda o Termo de Convênio para cessão de servidora pública municipal integrante do quadro funcional do Município de Cambira, Estado do Paraná, ocupante do cargo de médica veterinária para desenvolvimento de funções inerente à sua atividade profissional no Município de Apucarana, conforme especifica.

Siga o TNOnline no Google News