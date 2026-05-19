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CONSCIENTIZAÇÃO

Câmara de Apucarana aprova projeto de lei sobre diabetes tipo 1

Proposta do vereador Odarlone Orente prevê campanhas nas escolas

Escrito por Da Redação
Publicado em 19.05.2026, 11:33:02 Editado em 19.05.2026, 11:32:57
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A Câmara Municipal de Apucarana aprovou em primeiro turno, na noite de segunda-feira (18), o projeto de lei que institui a Semana de Conscientização sobre o Diabetes Tipo 1. A proposta, de autoria do vereador Odarlone Orente (PT), prevê a realização de campanhas informativas em escolas, entidades e órgãos públicos para esclarecer a população sobre os sintomas e riscos da doença, que afeta majoritariamente crianças, adolescentes e jovens.

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Em entrevista coletiva concedida após a sessão ordinária, o parlamentar explicou que a iniciativa visa acelerar o diagnóstico da patologia e evitar complicações graves de saúde. De acordo com o vereador, a falta de informação frequentemente gera diagnósticos tardios.

"A gente às vezes só pensa do diabetes tipo 2, mais o diabetes tipo 1 é aquele que tem o problema na produção da insulina mesmo e que acomete nas mais os mais jovens. E muitas vezes quando não é diagnosticado, acaba se confundindo com outras patologias e na hora que você vai fechar o diagnóstico já muita coisa de ruim aconteceu, entrou em coma, acabou é afetando os neurônios, isso causa muito prejuízo à criança, ao adolescente, ao jovem e a família que muitas vezes ficam nessa luta pra se chegar no diagnóstico", detalhou Orente.

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O novo projeto complementa outra legislação municipal recente, também voltada à saúde pública e de coautoria entre Odarlone Orente e o vereador Lucas Leugi, focada na aferição da glicemia capilar. O objetivo principal do conjunto de medidas é criar uma rede de alerta precoce no município.

"Então nós estamos o projeto que foi aprovado trata de uma campanha de conscientização, informação nas escolas, nas entidades, no serviço público de maneira geral para que as pessoas percebam quais são os sinais do diabetes tipo 1 e como a gente pode atuar", apontou o parlamentar.


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Câmara de Apucarana aprova projeto de lei sobre diabetes tipo 1
AutorFoto: AWIQLI/DIVULGAÇÃO
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Apucarana conscientização diabetes tipo 1 LEGISLAÇÃO Odarlone Orente SAÚDE
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