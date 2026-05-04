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PROJETO

Câmara de Apucarana aprova política de prevenção a enchentes

Proposta prevê ações do município para socorrer à população e garantir a proteção das famílias após últimos casos de estragos provocados por temporais

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.05.2026, 23:25:48 Editado em 05.05.2026, 07:01:41
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Câmara de Apucarana aprova política de prevenção a enchentes
Autor Sessão ordinária realizada na noite de segunda-feira - Foto: Louan Brasileiro

Apucarana pode ganhar novas regras para prevenir e informar a população sobre os riscos de inundações. A Câmara de Vereadores de Apucarana aprovou na sessão desta segunda-feira (04), em primeira discussão, um projeto de lei de autoria do vereador Danylo Acioli (MDB), presidente do Legislativo, que cria a Política Municipal de Informação e Transparência sobre Inundações e Enchentes, que prevê desde o mapeamento contínuo das áreas de risco até a criação de um sistema de alerta preventivo disparado por mensagens de texto (SMS) e aplicativos.

📰 LEIA MAIS: Carro é arrastado pela chuva em rua do Interlagos em Apucarana

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A proposta surge como resposta direta aos estragos causados por tempestades recentes no município, que atingiram vários bairros da cidade.

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De acordo com o texto da proposta, a prefeitura deverá identificar e sinalizar de forma permanente as vias e logradouros públicos sujeitos a alagamentos recorrentes, oferecendo orientações de segurança aos moradores. O objetivo é que a comunicação sobre a iminência de chuvas intensas chegue de forma rápida aos usuários dessas zonas críticas, utilizando plataformas digitais e tecnologias disponíveis para que as famílias possam adotar medidas de autoproteção a tempo.

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Segundo o autor da matéria, o projeto é necessário por conta dos problemas registrados na cidade após os últimos temporais, principalmente na região do Residencial Interlagos. “Alagamento, a gente consegue prever. Tem locais que chove e alaga. Pode chover 15 vezes que vai alagar”, disse Acioli.

Pedido de vistas

Durante a sessão, um pedido de vistas tirou de pauta um projeto de Lei do Executivo, que havia sido incluído em pedido de urgência, que previa a doação de um lote de 900 metros quadrados à Defensoria Pública. O terreno fica em uma área total de 13 mil m² no Residencial Cazarin adquirida recentemente pelo município nas imediações do Parque Jaboti por R$ 6,2 milhões. O pedido de vistas foi apresentado pelo vereador Lucas Leugi (PSD) e foi acatado pela Presidência, o que gerou reclamações do vereador Tiago Cordeioro (PDT). Um outro projeto do Executivo, ainda nas comissões, prevê a doação de um terreno na mesma área para o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná).



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