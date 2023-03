Câmara de Apucarana aprova nome de novo hospital; confira

Da Redação

A área construída será de 4.062,88 m²

Após polêmica surgida na sessão ordinária anterior, a Câmara de Vereadores aprovou nesta segunda-feira o nome de “Hospital Municipal de Apucarana” para a futura unidade hospitalar que está sendo construída pela Prefeitura no espaço onde funcionava a Autarquia Municipal de Saúde, na Rua Miguel Simeão. O nome aprovado é uma sugestão dada pelo próprio prefeito Junior da Femac (PSD) no projeto técnico original.

Na sessão passada, o vereador Moisés Tavares Domingos (Cidadania) reclamou que já havia protocolado na Câmara projeto de lei denominando as futuras instalações de “Hospital Municipal Pastor Valdir Silvério dos Reis”, em homenagem ao ex-vereador que morreu vítima de Covid-19, logo no início desta legislatura, em 2021. No entanto, segundo Tavares, sua proposta apresentada antes ficou parada nas comissões, enquanto o projeto do Executivo, que chegou depois, acabou sendo colocado para votação em plenário, o que ele considera “uma manobra da base aliada” para não aprovar sua iniciativa.

Naquela ocasião, o vereador Lucas Leugi (PP) pediu vista ao projeto por uma semana. Na sessão desta segunda, sem a presença de Leugi que estava em Curitiba, o projeto original do Executivo entrou para votação em regime de urgência através de requerimento apresentado pelo líder do prefeito na Câmara, vereador Mauro Bertoli (União Brasil).

Bertoli justificou que todo projeto é importante, mas que esse do Executivo já estava em discussão na sessão anterior e precisava ser votado. O projeto foi aprovado, porém com dois votos contrários dos vereadores Moisés Tavares (Cidadania) e Marcos da Vila Reis (PSD).

Repasse de verbas

Além deste, a Câmara aprovou mais dois projetos de lei do Executivo. Um que permite a transferência voluntária de R$ 40 mil ao projeto “Continuando o Trabalho”, da Casa do Dodô. O repasse será feito via Fundo Municipal de Assistência Social. Outro transfere R$ 60 mil à Associação de Pais e Amigos dos Autistas Apucaranenses. O recurso virá do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

De responsabilidade da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, da Câmara Municipal, foi aprovado Projeto de Decreto Legislativo que referenda Termo de Cooperação Técnica entre o Município e a Agência Fomento Paraná para adesão ao Programa Banco do Empreendedor.

Vereadores apresentam dez requerimentos

Na sessão desta segunda-feira, a Câmara de Apucarana aprovou um pacote de dez requerimentos. O presidente da Câmara, Luciano Molina (PL), por exemplo, pede ao Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan) a instalação de um novo sistema de cobrança, moderno e totalmente eletrônico, no estacionamento rotativo na cidade. ”Assim não dá mais, chega, acabou, esse sistema já está superado”, disse Molina, para quem cidade do porte de Apucarana não pode ficar cobrando uso de vagas com utilização de cartões de papel.

Outro requerimento seu sugere a implantação de “banheiros do futuro” na área central, que são mais práticos e higiênicos, em substituição aos atuais banheiros públicos. Ele propõe que, através de um projeto piloto e experimental, seja instalado um banheiro na Praça Rui Barbosa e outro no Terminal Rodoviário.

O vereador Tiago Cordeiro de Lima (MDB) requer a abertura de uma rua na Praça Interventor Manoel Ribas (Praça do Redondo), dentro de um novo e moderno plano urbanístico, fazendo a ligação do centro com a Barra Funda. Ele também pede a implantação de mais um Restaurante Popular.

O vereador Mário Felippe (PROS) requer a construção de rotatórias em outros pontos estratégicos na cidade e nos bairros, assim como o vereador Marcos da Vila Reis (PSD).

Moisés da Tavares pede informações ao Executivo sobre plano de salários, carreira e promoção da Guarda Civil Municipal. Lucas Leugi pede informações à Viação Apucarana sobre seus serviços e ao Cisvir sobre possibilidade de atender pacientes que precisam de terapia especializada.

