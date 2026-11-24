Homenagem reconhece mais de sete anos de atuação do bispo na Diocese

A Câmara de Apucarana aprovou na segunda-feira (23) à noite uma moção de louvor ao bispo Dom Carlos José de Oliveira pelos mais de sete anos à frente da Diocese. De autoria do vereador Moisés Tavares (Avante), a homenagem reconhece a atuação do religioso na evangelização, na formação dos fiéis, na assistência social e no fortalecimento do turismo religioso.

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Dom Carlos tomou posse como quinto bispo da Diocese de Apucarana em 6 de abril de 2019 e está deixando o município. Ele foi nomeado pelo Papa Leão XIV para assumir a Diocese de Limeira, no interior de São Paulo.

Entre as iniciativas destacadas na moção está a criação da Romaria Diocesana de Nossa Senhora de Lourdes, que reuniu fiéis de paróquias de toda a diocese na primeira edição, em fevereiro de 2020. A peregrinação passou a integrar o calendário religioso e chegou à sétima edição em 2026.

O documento também destaca a participação do bispo no processo que levou à elevação da Catedral Nossa Senhora de Lourdes à condição de Basílica Menor. O título foi concedido pelo papa Francisco em 30 de outubro de 2024 e celebrado em 9 de fevereiro de 2025, durante a sexta edição da romaria, com a presença do então núncio apostólico no Brasil, Dom Giambattista Diquattro.

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Na área social, a moção cita o fortalecimento do Serviço Diocesano de Caridade (Sedic) e a mobilização da diocese para ajudar famílias atingidas pelo temporal de setembro de 2026 em Apucarana.

Moisés Tavares também foi o autor da proposta que concedeu a Dom Carlos o título de Cidadão Honorário de Apucarana.

A missa de despedida será celebrada na sexta-feira (27), às 19h30, na Catedral Basílica Nossa Senhora de Lourdes, em Apucarana. A nomeação de Dom Carlos para a Diocese de Limeira foi anunciada em 4 de novembro. Ele toma posse na nova diocese no dia 12 de dezembro.

