Câmara de Apucarana aprova lei de incentivo ao futebol amador

Os jogos de futebol amador movimentam os bairros, distritos e toda a cidade

A Câmara de Apucarana aprovou na sessão ordinária desta segunda-feira (22) projeto de lei de autoria dos vereadores Jossuela Pirelli (PROS) e Luciano Facchiano (PSB), que estabelece a retomada de forma oficial do Campeonato Municipal de Futebol Amador, a exemplo do que já ocorria no passado. Pelo projeto, no entanto, a competição deverá ser realizada anualmente, contando com no mínimo duas categorias (titular e de base) por equipe e será incluída no calendário de eventos oficiais do município.

De acordo com os autores do requerimento, o objetivo é investir nesta modalidade tradicional de futebol que pode trazer diversos benefícios à sociedade, como a formação profissional e cultural do atleta, a promoção de sua saúde física e intelectual, além de fomentar a venda de artigos esportivos e o comércio do ramo de bares e lanchonetes.

Segundo Facchiano, os jogos de futebol amador movimentam os bairros, distritos e toda a cidade, promovendo lazer para jogadores e também às famílias nos campos de futebol, opinião que foi compartilhada por todos os companheiros da Casa.

Na mesma sessão, foram aprovados um projeto de lei de Luciano Facchiano que institui a Feira de Antiguidades-Mercado das Pulgas e dois requerimentos do presidente do Legislativo, Franciley Preto Godói Poim (PSD), ambos pedindo travessias elevadas em pontos estratégicos do Distrito do Pirapó.

Mais cedo, em duas sessões extraordinárias a Câmara aprovou cinco projetos de lei do Executivo que autorizam abertura de créditos adicionais suplementares e um que denomina de Pastor Othoniel Gonçalves o CRAS do Núcleo Dom Romeu Alberti.

