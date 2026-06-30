Câmara de Apucarana aprova LDO em sessões extraordinárias

A Câmara Municipal de Apucarana aprovou nesta terça-feira (30), em suas sessões extraordinárias, projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício financeiro de 2027. O texto, que serve como base para o planejamento dos gastos públicos do Executivo, estima uma receita superior a R$ 700 milhões para o município.

-LEIA MAIS: Suspeito de furto em loja do centro é preso em Apucarana



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O projeto foi aprovado com uma emenda substitutiva do vereador Guilherme Livoti, que reorganizou artigo da LDO a respeito das emendas impositivas – dispositivo aprovado pela Câmara Municipal que será colocado em prática a partir do exercício financeiro do ano que vem.

Por outro lado, seis emendas apresentadas pelo vereador Odarlone Orente (PT) foram rejeitadas pela base, atendendo a uma orientação verbal do líder do prefeito na Casa, vereador Moisés Tavares. As propostas, votadas em grupo, incluíam prioridades na legislação. As emendas beneficiavam manutenção do Espaço das Feiras, ampliação do Bolsa Atleta, garantia de uniformes para agentes de saúde, recursos para o Centro Municipal de Saúde Animal (Cemsa), entre outros itens.

Votaram contra as emendas, além do líder Moisés Tavares, os vereadores Tiago Cordeiro, Luciano Facchiano, Sidnei da Levelimpe, Gabriel Caldeira e Pablo da Segurança.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Odarlone destacou que as proposições foram apresentadas como forma de evitar, conforma ocorreu no ano passado, novas rejeições às emendas dos vereadores ao orçamento. “Lá atrás, a justificativa do Executivo era que não havia previsão na LDO e justamente estávamos querendo ajustar isso. É garantir na lei recursos para o CEMSA, para que o MP não tenha que ir lá com a polícia para garantir que as coisas sejam feitas”, afirmou.

O presidente da Casa, Danylo Acioli destacou que com a LDO aprovada, o Legislativo municipal se prepara agora para a próxima etapa do ciclo orçamentário. "Em setembro a gente deve votar a Lei Orçamentária Anual, que é uma outra lei. E tentar fazer com que isso se cumpra", explicou o vereador, que destacou o histórico financeiro de Apucarana. O município registra um padrão de superávit há mais de uma década, cenário que se repetiu no último ano.

"A gente espera que Apucarana continue sempre sendo superavitária e não tendo frustração de receita, até porque a população precisa de entrega e para ter entrega, tem que ter arrecadação", concluiu.