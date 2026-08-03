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EDUCAÇÃO

Câmara de Apucarana aprova doação de terreno para colégio estadual no bairro Sumatra

Projeto do Executivo recebeu aval em sessão extraordinária nesta segunda-feira (3). Estado terá até dois anos para iniciar as obras

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.08.2026, 17:15:18 Editado em 03.08.2026, 17:19:23
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Câmara de Apucarana aprova doação de terreno para colégio estadual no bairro Sumatra
Autor Câmara de Apucarana - Foto: Arquivo TNOnline

A Câmara Municipal de Apucarana aprovou por unanimidade, durante sessão extraordinária realizada na tarde desta segunda-feira (3), a doação de um terreno da prefeitura ao Governo do Estado do Paraná para a construção de um novo colégio estadual no bairro Sumatra. A medida, estabelecida pelo Projeto de Lei nº 133/2026, de autoria do Poder Executivo, tem como objetivo principal ampliar a oferta de vagas e melhorar a infraestrutura educacional para os estudantes e a comunidade local.

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A legislação aprovada estabelece regras estritas para a cessão do imóvel, que deverá ser utilizado exclusivamente para fins educacionais. O Estado terá o prazo de até dois anos para iniciar a construção da escola e um limite de quatro anos para a conclusão total das obras. Caso a finalidade do projeto seja alterada ou os prazos não sejam respeitados, o terreno retornará automaticamente ao patrimônio do município.

Durante a tramitação, os parlamentares destacaram a importância estratégica da localização e o impacto social da futura unidade de ensino. O vereador Thiago Cordeiro (PDT) explicou que o terreno fica próximo à Escola Municipal Luiz Fernando José Acosta, o que facilita a logística educacional das famílias. “Será um colégio estadual e é muito importante para que a gente tenha todo esse aparato do público, a escola e o colégio próximo naquela região. Como disse, é uma área que o município não vai precisar desembolsar nenhum valor”, ressaltou.

A relevância de criar novas vagas para a comunidade local também foi enfatizada pelo vereador Odarlone (PT). Para o parlamentar, a doação do terreno é um passo fundamental para “construir uma instituição, uma escola, que vai garantir que os adolescentes e jovens daquela grande região do Sumatra e Colonial possam ter acesso à educação”. O projeto agora segue os trâmites legais para a formalização do repasse da área.

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