Câmara de Apucarana aprova doação de terreno ao Cisvir

Por unanimidade, a Câmara de Vereadores de Apucarana aprovou em primeiro e segundo turno nesta segunda-feira, em duas sessões extraordinárias, projeto de lei que autoriza o Município a doar ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região (Cisvir) o terreno onde já funciona o consórcio. A área, medindo aproximadamente 11,2 mil metros quadrados, fica localizada na Avenida Santa Catarina, no Jardim Apucarana. A doação inclui as benfeitorias já construídas.

Na justificativa do projeto, o prefeito Junior da Femac (PSD) explica que “a doação do imóvel para o Cisvir é uma iniciativa estratégica com base na necessidade de fortalecer e aprimorar os serviços de saúde prestados à população dos municípios associados. Além disso, essa medida visa facilitar a captação de investimentos adicionais perante a União e outras fontes de financiamento para a melhoria contínua nos atendimentos de saúde na região mediante convênios”.

A doação definitiva do terreno foi acertada na semana passada numa reunião entre o prefeito Junior da Femac, o presidente do Cisvir, prefeito Hermes Wicthoff (PSD), de Mauá da Serra, o secretário municipal de Saúde, Emídio Bachiega, e os assessores técnicos do Cisvir, Hugo Pereira e Letícia Bento.

Nas sessões extraordinárias foram aprovados ainda mais seis projetos de lei do Executivo que tratam de alienação e escrituração de imóveis de empresas, abertura de crédito adicional, subvenção social e transferência de renda para entidades.

Na ausência do presidente da Câmara, Luciano Molina (PL), as sessões foram dirigidas pelo vice-presidente, vereador Tiago Cordeiro de Lima (MDB).

