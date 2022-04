Da Redação

Câmara de Apucarana aprova criação do Restaurante Popular

Nesta segunda-feira (14), a Câmara de Vereadores de Apucarana aprovou em primeiro turno, em sessão extraordinária, e em segunda votação, na sessão ordinária, um projeto de lei encaminhado pelo prefeito Junior da Femac (PSD), que cria o Restaurante Popular em Apucarana. A proposta segue agora para sanção do Executivo.



De acordo com o projeto, o programa Restaurante Popular é destinado a propiciar à população em situação de vulnerabilidade social uma refeição diária a preço bastante acessível e com qualidade. O funcionamento do restaurante ainda será regulamentado pelo Município, com a fixação do valor da refeição, local e horário de atendimento e cadastramento dos beneficiários. A princípio, o valor da refeição seria de R$ 2.

“A alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, sendo assim é essencial que o Poder Público adote políticas e ações para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional de toda a população”, justifica o prefeito.

Vereadores enalteceram a iniciativa do Executivo. “É um projeto de grande alcance social, que vai atender grande parte da população com refeições a preço bem acessível”, disse Mauro Bertoli (DEM), líder do prefeito. “Esse projeto vai mostrar a realidade de nossa cidade, pois vai atender aqueles que mais precisam”, acrescentou o vereador Marcos da Vila Reis (PSD).



