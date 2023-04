Câmara de Apucarana aprova criação da “Rua Gastronômica”

Da Redação

Sessão foi realizada na tarde desta segunda-feira (3)

A Câmara de Apucarana aprovou em primeiro turno, na sessão ordinária desta segunda-feira, projeto de lei de autoria dos vereadores Tiago Cordeiro de Lima (MDB) e Rodrigo Liévore Recife (União Brasil), que denomina de “Rua Gastronômica” todo o trecho da Rua Oswaldo Cruz onde está concentrada uma rede de bares e restaurantes com culinárias diversas até a confluência com a Rua Marechal Floriano. Também classifica a área como sendo “Ponto de Turismo Gastronômico”.

O projeto visa incentivar ações que integram efetivamente a gastronomia dessa rua no roteiro turístico de Apucarana, fomentando o comércio, o turismo e a economia criativa.

Pelo projeto, também fica criado o Conselho da Rua Gastronômica, que será composto por quatro representantes dos estabelecimentos empresariais gastronômicos localizados no trecho delimitado da Rua Oswaldo Cruz; um representante cada das secretarias municipais de Promoção Artística, Cultural e Turística; de Indústria, Comércio e Emprego; de Segurança Pública; do Meio Ambiente; da Autarquia Municipal de Saúde; da Câmara de Vereadores; do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento (Idepplan); do Conselho Municipal de Segurança Alimentar; da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes PR-Abrasel; e três representantes de moradores da Rua Oswaldo Cruz e adjacências.

Os vereadores Tiago Lima e Rodrigo Recife explicaram que, para elaboração desse projeto, foram feitas reuniões com comerciantes e moradores da Oswaldo Cruz e de ruas do entorno. “Acredito que com esse projeto será possível buscar investimentos dos governos federal e estadual na área de turismo para o desenvolvimento deste setor de turismo gastronômico de Apucarana”, disse Tiago Lima. Conforme sua avaliação, Apucarana é uma cidade polo de mais de 26 municípios e com esse projeto de gastronomia e entretenimento vai atrair turistas e mais investidores.

Mesma opinião tem o vereador Rodrigo Lievore, salientando porém que este é apenas um primeiro passo para o fortalecimento do turismo gastronômico daquela rua.

Acompanhando o projeto, vereadores também defenderam a necessidade se estabelecer na rua gastronômica mecanismos de segurança pública, limpeza pública, conservação do meio ambiente, controle de ruídos e horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais.

O vereador Moisés Tavares (Cidadania), inclusive, teve uma emenda aprovada ao projeto que estabelece meios de transparência no funcionamento do Conselho da Rua Gastronômica.

