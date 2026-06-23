Câmara de Apucarana aprova Comenda Cidade Alta ao Colégio Mater Dei

A Câmara Municipal de Apucarana aprovou, nesta segunda-feira (22), durante sessão ordinária, o projeto de lei de autoria do vereador Moisés Tavares (Avante), que concede a Comenda Cidade Alta ao Colégio Mater Dei.

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A homenagem celebra os 60 anos de história da instituição, reconhecendo sua trajetória marcada pela dedicação à educação e pela formação de gerações de estudantes em Apucarana, contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento humano, social e educacional do município.

“Nossa história, a minha história, se confunde com o Colégio Mater Dei. Apucarana tem 81 anos e deve muito a essa instituição, que completa 60 anos de fundação. Em 1966, as Irmãs Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo implantaram o Mater Dei, que ao longo dessas décadas já formou milhares de crianças, jovens e adolescentes. Eu sou uma dessas pessoas que têm grande inspiração nessa trajetória”, comentou o vereador.

Moisés Tavares também destacou a ligação familiar com a instituição e sua importância pessoal na formação de sua trajetória. “A instituição construiu no passado, constrói no presente e sei que ainda irá construir muito no futuro. Minha mãe se aposentou como professora no Mater Dei, meus irmãos também atuaram como professores no colégio. Grande parte da minha inspiração para trabalhar na vida pública, com pessoas e com jovens vem dessas experiências vividas no colégio, das atividades, das gincanas e do convívio escolar. Devo muito ao Mater Dei, e sei que Apucarana também deve muito a essa instituição”, acrescentou.

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A votação contou com a presença de professores e educadores no plenário, entre eles o professor Oswaldo Massaji Ohya e o professor José Fernando Perini, além de outros docentes e funcionários que acompanharam a aprovação do projeto.