Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
PARCELAMENTO

Câmara de Apucarana aprova adesão a refinanciamento de dívida

Logo após aprovação, prefeito Rodolfo Mota sancionou projeto em solenidade no próprio Legislativo

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline


A Câmara de Apucarana aprovou a adesão do município ao programa federal de refinanciamento de dívidas em duas sessões extraordinárias realizadas nesta quarta-feira (02). Após a aprovação no Legislativo, o prefeito Rodolfo Mota (União Brasil) compareceu imediatamente ao prédio do Legislativo e assinou a sanção do projeto de lei, garantindo o cumprimento do prazo estipulado pelo governo federal, que se encerra no dia 9 de setembro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

-LEIA MAIS: Reunião em Apucarana define protocolo conjunto de socorro para emergências provocadas pelas chuvas

A tramitação da matéria (Projeto de Lei nº 145/2026) estava prevista para última sexta-feira (28), mas a votação foi suspensa após uma liminar do juiz Norton Thomé Zardo, da 1ª Vara da Fazenda Pública, que atendeu a uma ação popular do vereador Lucas Leugi (PSD) questionando a ausência de documentos. O impasse foi resolvido após a Secretaria da Fazenda (Sefaz) apresentar o Parecer Técnico nº 001/2026 e a estimativa de impacto financeiro, liberando o texto para o plenário.

Câmara de Apucarana aprova adesão a refinanciamento de dívida
AutorPrefeito durante solenidade na Câmara - Foto: Cindy Santos/TNonline

Após expectativa de votação na segunda-feira (31), o texto chegou ao plenário nesta quarta-feira e foi aprovado com apenas o voto contrário de Lucas Leugi.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Durante coletiva de imprensa, o prefeito Rodolfo Mota comemorou o fato de a cidade abandonar o título de maior devedora do país e criticou as gestões anteriores, que, segundo ele, ignoraram o problema e prejudicaram os cofres públicos. “A cidade de Apucarana não combina com uma história de calote, não combina com a história de ser a cidade que mais deve no Brasil”.

O chefe do Executivo ressaltou que a falta de pagamento resultou no bloqueio de R$ 9 milhões em repasses federais em setembro do ano passado. Desde janeiro, a dívida já foi reduzida em cerca de R$ 800 milhões por meio de articulações em Brasília. “Um boleto que seria de 4 milhões e meio de reais, nós reduzimos para 1 milhão e meio”.

O acordo traz imposições rígidas para evitar novos episódios de inadimplência. Segundo Mota, não há margem jurídica para que futuras administrações suspendam os repasses à União. “Quem for prefeito daqui a dois anos, quatro anos, seis anos, oito anos, dez anos, não pode dar calote nessa dívida mais”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O descumprimento do acordo acarretará na perda do desconto, volta das taxas de juros, cancelamento da renegociação e bloqueio de repasses federais.

A expectativa da Prefeitura é que os pagamentos mensais tenham início a partir de novembro, após a entrega da documentação burocrática em Brasília.

Baseado na Emenda Constitucional 136/2026, o refinanciamento permite o parcelamento da dívida com a União em até 360 meses (30 anos). O montante, que chegou a registrar R$ 1,25 bilhão no final de 2025, foi reduzido após renegociação para os atuais R$ 512,1 milhões. As parcelas terão correção atrelada apenas ao IPCA, com taxa de juros reais zerada. Em contrapartida, a Prefeitura se obriga a investir 4% do saldo devedor atualizado em obras e equipamentos locais a cada ano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A vereadora Eliana Rocha (Solidariedade), que presidiu a sessão em substituição a Danylo Acioli (MDB), que participou de forma virtual, celebrou o desfecho da tramitação. "Os problemas vão só aumentando se a gente não enfrentar. Agora, o prefeito está autorizado a resolver essa questão e começar o pagamento", afirmou.

O vereador Guilherme Livoti (Novo) afirma que a aprovação do projeto representa o início da solução de um problema histórico. ""Hoje o município de Apucarana começou a dar uma solução para um problema que existe desde antes de eu nascer. Eu sou um dos apucaranenses que nasceram endividados por conta da irresponsabilidade de ex-gestores. Hoje a gente começa a dar uma solução para essa dívida, que já chegou a ser bilionária", disse.


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Câmara de Apucarana aprova adesão a refinanciamento de dívida
AutorFoto: Cindy Santos/TNonline

O vereador Moisés Tavares (Avante) comemorou a aprovação do projeto e afirmou que a negociação é fundamental para Apucarana não ter recursos cortados."O recado foi muito claro: ou se renegocia, ou se faz um acordo ou começa a pagar, ou o município vai ter um calote no seu Fundo de Participação, que é o recurso repassado da União todos os meses", assinalou.

O vereador Lucas Leugi (PSD), único a votar contra o parcelamento, justificou a sua posição."Fazer parte da história também é tomar decisão. Eu não quero aqui dizer se sou certo ou sou errado hoje. Tem 30 anos para essa dívida ser paga. Ali na frente a história vai contar quem é certo e quem é errado", disse, observando que a dívida deve aumentar por conta do parcelamento.


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
  • Câmara de Apucarana aprova adesão a refinanciamento de dívida1 de 3
    Foto: Autor: Cindy Santos/TNonline
  • Rodolfo assina sanção de projeto aprovado pelos vereadores2 de 3
    Foto: Rodolfo assina sanção de projeto aprovado pelos vereadores Autor: Cindy Santos/TNonline
  • Câmara de Apucarana aprova adesão a refinanciamento de dívida3 de 3
    Foto: Autor: Cindy Santos/TNonline


Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV