Câmara de Apucarana apoia projeto que permite controle de javalis

A Câmara de Apucarana aprovou por unanimidade, na sessão ordinária desta segunda-feira (4), Moção de Apoio ao projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa do Paraná, de autoria do deputado estadual Soldado Adriano José (PP), que trata do controle monitorado de espécies animais que causam prejuízos ao meio ambiente e à economia rural, entre eles, os javalis. A moção é de autoria do vereador Mário Felippe Rodrigues (PROS), porém está levando assinatura dos demais vereadores.

O projeto que tramita na Assembleia Legislativa permite balizar o controle populacional e o manejo de animais da fauna exótica em território nacional, declarados por órgão competente, como nocivos aos seres humanos, ao meio ambiente, à agricultura, à pecuária, à saúde pública e às espécies da fauna silvestre nativa do Paraná. O abate de javalis está proibido no País.

Mário Felippe explica que decidiu por tomar alguma atitude a respeito da situação, apresentando essa moção de apoio ao deputado, depois de participar de várias reuniões com agricultores e visitar algumas propriedades rurais de Apucarana. “Eu não faço nada sem analisar bem a situação e demorei para tomar esta atitude, porque alguma coisa precisa ser feita para controle desses animais”, justificou.

Segundo ele, produtores rurais têm reclamado muito dos prejuízos que estão tendo com os javalis, que destroem lavouras de milho e outras culturas, além de atacarem ovinos, caprinos e também animais silvestres da propriedade.

Para falar desta problemática dos javalis, esteve na Câmara o biólogo Fernando Felippe Rodrigues, conhecido como Repórter Selvagem. Ele explicou que essas espécies se reproduzem em grande quantidade, na proporção de dez filhotes por cada fêmea, duas vezes ao ano. Por onde andam, causam prejuízos enormes aos proprietários rurais. O presidente da Câmara, Luciano Molina (PL), determinou à secretaria da Casa que a Moção de Apoio seja encaminhada o mais rápido possível ao deputado Soldado Adriano.

PROJETOS

Na sessão desta segunda-feira, a Câmara aprovou três projetos que declaram entidades de utilidade pública: Associação Central de Karatê e Núcleo de Valorização da Vida, ambos os projetos de autoria do vereador Moisés Tavares (Cidadania); e Associação de Pais e Mestres e Funcionários (APMF) do Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola Manoel Ribas, de autoria do vereador Rodrigo Recife (União Brasil).

Também foram aprovados quatro projetos de resolução da Mesa Diretora da Câmara que fazem a adequação do Legislativo Municipal à Lei Geral de Proteção de Dados.

