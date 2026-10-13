Câmara de Apucarana adia sessão ordinária desta semana para segunda-feira (19)

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Reunião estava prevista para esta terça-feira (13), após mudança no calendário devido ao feriado nacional

A sessão ordinária da Câmara Municipal de Apucarana, prevista para esta terça-feira (13), foi adiada para a próxima segunda-feira (19).

O presidente da Câmara, Danylo Acioli, informou que, em diálogo com os vereadores, ficou alinhada a realização, em breve, de uma sessão extraordinária para a limpeza da pauta.

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Destacou, ainda, que a Câmara já realizou todas as sessões ordinárias previstas para o ano, conforme estabelece o Regimento Interno, de modo que o adiamento da sessão desta terça-feira não acarretará prejuízos aos trabalhos legislativos.

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Inicialmente, a sessão estava prevista para terça-feira em razão do feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, celebrado na segunda-feira (12), data em que tradicionalmente são realizadas as reuniões ordinárias do Legislativo municipal.

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