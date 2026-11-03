Câmara de Apucarana abre vagas para aulão gratuito preparatório ao Enem

A Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Apucarana, em parceria com o cursinho Tetra Mais Vestibulares, promove nos dias 5 e 12 de novembro uma nova edição do Aulão do Enem. Destinada a reforçar gratuitamente a preparação dos estudantes para o Exame Nacional do Ensino Médio de 2026, a iniciativa acontece a partir das 18h no Cine XV, sala de cinema localizada no Shopping Centro Norte.

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Durante as duas noites de atividades, professores do corpo docente do cursinho parceiro conduzirão revisões dinâmicas e direcionadas às quatro áreas de conhecimento avaliadas pela prova: Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática. O formato busca potencializar o aprendizado e ampliar o acesso a materiais e métodos de ensino consolidados, incentivando o ingresso de jovens no ensino superior.

Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Embora a participação seja totalmente gratuita, as vagas são limitadas à capacidade física da sala de cinema, exigindo que os interessados garantam a inscrição de forma antecipada pelo link oficial da organização. O presidente da Escola do Legislativo, vereador Guilherme Livoti (Novo), reforçou a necessidade do cadastro prévio para evitar a falta de assentos no local.

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Para o presidente da Câmara Municipal, vereador Danylo Acioli (MDB), o projeto cumpre uma importante função de inclusão e apoio comunitário. O parlamentar destacou que grande parte dos jovens da cidade sonha com a universidade, mas enfrenta barreiras financeiras para arcar com cursos preparatórios particulares, transformando a ação legislativa em uma ferramenta de ampliação de oportunidades educacionais em Apucarana.

As inscrições podem ser realizadas aqui.