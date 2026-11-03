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PREPARATIVOS

Câmara de Apucarana abre vagas para aulão gratuito preparatório ao Enem

Encontros ocorrem no Cine XV do Shopping Centro Norte com foco nos principais conteúdos cobrados no exame nacional

Escrito por Da Redação
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Câmara de Apucarana abre vagas para aulão gratuito preparatório ao Enem
Autor Destinada a reforçar gratuitamente a preparação dos estudantes para o Exame Nacional do Ensino Médio de 2026 - Foto: Câmara Municipal de Apucarana

A Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Apucarana, em parceria com o cursinho Tetra Mais Vestibulares, promove nos dias 5 e 12 de novembro uma nova edição do Aulão do Enem. Destinada a reforçar gratuitamente a preparação dos estudantes para o Exame Nacional do Ensino Médio de 2026, a iniciativa acontece a partir das 18h no Cine XV, sala de cinema localizada no Shopping Centro Norte.

- leia mais: Consumidores têm duas oportunidades para limpar o nome em novembro

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Durante as duas noites de atividades, professores do corpo docente do cursinho parceiro conduzirão revisões dinâmicas e direcionadas às quatro áreas de conhecimento avaliadas pela prova: Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática. O formato busca potencializar o aprendizado e ampliar o acesso a materiais e métodos de ensino consolidados, incentivando o ingresso de jovens no ensino superior.

Câmara de Apucarana abre vagas para aulão gratuito preparatório ao Enem
AutorFoto: Reprodução

Embora a participação seja totalmente gratuita, as vagas são limitadas à capacidade física da sala de cinema, exigindo que os interessados garantam a inscrição de forma antecipada pelo link oficial da organização. O presidente da Escola do Legislativo, vereador Guilherme Livoti (Novo), reforçou a necessidade do cadastro prévio para evitar a falta de assentos no local.

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Para o presidente da Câmara Municipal, vereador Danylo Acioli (MDB), o projeto cumpre uma importante função de inclusão e apoio comunitário. O parlamentar destacou que grande parte dos jovens da cidade sonha com a universidade, mas enfrenta barreiras financeiras para arcar com cursos preparatórios particulares, transformando a ação legislativa em uma ferramenta de ampliação de oportunidades educacionais em Apucarana.

As inscrições podem ser realizadas aqui.

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AULÃO Câmara de Apucarana Cursos preparatórios EDUCAÇÃO ENEM
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