Câmara da Mulher empossa nova diretoria em Apucarana

Evento foi realizado no Serviço Social do Comércio (Sesc)

A Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios (Cmeg), de Apucarana, empossou nesta sexta-feira (10) a nova diretoria para a gestão 2022/2024. A nova presidente será a comerciante Sueli Carmona Dias, tendo como vice Nilsa Christ. As duas trocam de função nesse mandato, já que Nilsa presidiu a entidade entre 2020-2022, enquanto Sueli era vice.

Realizado no Serviço Social do Comércio (Sesc), o evento contou com a presença de Cláudia Couto, coordenadora das Câmaras da Mulher na Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), do prefeito Junior da Femac (PSD) e outras autoridades.

A Câmara da Mulher de Apucarana foi criada em dezembro de 2006. Foi a primeira do Paraná, que hoje conta com 22 unidades. Por conta da maior participação feminina nas empresas, a Fiep tem incentivado as empreendedoras, ofertando cursos, palestras e encontros para incentivar o aprimoramento pessoal e profissional da mulher empresária.

Sueli Dias afirma que a Câmara da Mulher retomou efetivamente em 2023 as atividades normais após a pandemia de covid-19. O tradicional happy hour, por exemplo, voltou na última quarta-feira (8), Dia da Mulher.

“Apucarana foi a primeira cidade a receber uma Câmara da Mulher, justamente por conta do grande número de mulheres comandando empresas. Nós estamos à frente de 60% dos negócios da cidade, segundo um levantamento recente”, afirma.

Com à volta à rotina após a pandemia, Sueli Dias afirma que o cronograma de cursos foi normalizado. “São vários cursos para as empresárias e também para os colaboradores. Os treinamentos visam fomentar o comércio”, assinala. Ela destaca que, com as redes sociais e os aplicativos de mensagens instantâneas, a forma de vender mudou muito nos últimos anos. “Por isso, esses cursos são importantes para qualificar as lojistas”, acrescenta.

Nova diretoria

Diretoria Apucarana

Presidente

Sueli Carmona Dias

Vice presidente

Nilsa Christ

Diretoras de Comércio serviços e turismo

Vívian Marcato Chamorro

Camila Oliveira

Diretoras Responsabilidade Social…..

Cristiane Ferragine Oliveira Silva

Lúcia Mateus Fernandes

Diretoras de Capacitação e desenvolvimento….

Rosana Maria Gasparotti Pedroso

Maria Simonia Souza Abdo

Diretora administrativa e financeira

Rosangela Tórmina da Silva

Diretora de Marketing

Vanuza da Glória Borges

