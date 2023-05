Câmara da Mulher e Sivana realizam 1ª Rodada de Oportunidades

Da Redação

Promover negócios comandados por mulheres. Esse foi o objetivo da 1ª Rodada de Oportunidades realizado pela Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios (CMEG) e pelo Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana) em parceria com o Sebrae e com o Senac. O evento ocorreu na noite desta quarta-feira (24), na unidade do Senac e reuniu dezenas de mulheres empreendedoras.

A Rodada de Oportunidades contou ainda com a presença da primeira-dama, Carmén Lúcia Izquierdo Martins, da presidente do Sindicato dos Contabilistas de Apucarana e região, Marineide Almeida dos Santos Saragô, da presidente da Câmara da Mulher de Arapongas, Marisa Bazana, e também do gerente-executivo do Senac Apucarana, Lucas Salvalaggio da Silva, e dos consultores do Sebrae, Tiago Cunha e Tiago Ribeiro.

Para a presidente da Câmara da Mulher, Sueli Carmona Dias, a Rodada de Oportunidades cumpriu seu objetivo, uma vez que reuniu mulheres empreendedoras de diferentes segmentos do comércio apucaranense.

“Nós, mulheres empreendedoras, não precisamos ver a outra somente como concorrente, mas também como parceira de negócios. Podemos aprender com a outra e conhecer seus serviços e negócios, estimulando o empreendedorismo feminino, e foi isso que aconteceu aqui. Dezenas de mulheres reunidas para falar de negócios. Um sucesso”, define Sueli.

Para a presidente do Sivana, a empresária Aída Assunção, esse perfil de evento é essencial para fomentar novos negócios. “É uma oportunidade incrível para conhecermos os inúmeros serviços e produtos com que as empresárias apucaranenses trabalham. É uma experiência encantadora”, avalia.

