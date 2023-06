Câmara da Mulher de Apucarana realiza 'Happy Hour de Negócios'

A Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios (Cmeg), de Apucarana, realizou nesta quarta-feira (31/5) mais uma edição do "Happy Hour de Negócios". O evento, que acontece em parceria com o Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana), teve como endereço a Invicta Office, loja especializa em móveis de escritório.

Os anfitriões desta edição, os empresários Lilian Dyene Ferreira Plínio e Paulo Plínio, apresentaram o diferencial da empresa. Além das convidadas, estiveram presentes a presidente da Câmara da Mulher de Apucarana, Sueli Carmona Dias, a presidente do Sivana, Aída Assunção, e a secretária de municipal de Assistência Social, Jossuela Pireli.

Para a presidente da Câmara da Mulher, o Happy Hour de Negócios tem por objetivo fomentar a participação feminina em ambientes empresariais. “Cada encontro é uma oportunidade de conhecer mais sobre um determinado segmento do comércio, além de ser uma oportunidade para descontrair e conhecer novas experiências empreendedoras”, diz.

Durante o evento houve sorteio de brindes entre as participantes, e foi servido um coquetel. Ainda durante a programação, todos os presentes foram convidados a fazer 15 minutos de atividade física, que foi conduzida por instrutores do Sesc, em virtude do Dia do Desafio.

